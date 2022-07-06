Поздравления с юбилеем начальнику мужчине: красивые картинки и открытки

Поздравление с юбилеем начальнику в прозе или открытках можно отправить с помощью социальной сети или мессенджера.

Юбилей — это всегда особенна дата, поэтому и поздравления в этот день также должны быть особенными. А если дело касается еще и поздравления с юбилеем руководителя, то к выбору красивого пожелания нужно отнестись крайне ответственно.

Для родственников выразить все свои пожелания намного проще, а вот поздравление с юбилеем начальнику мужчине должно быть достаточно лаконичным, деловым и красивым. "Телеграф" в этом материале публикует поздравления начальнику с юбилеем в стихах, открытках и картинках. Не забудьте поздравить своего руководителя с днем рождения.

Поздравления с юбилеем мужчине начальнику: картинки и открытки

Поздравления с юбилеем мужчине руководителю: стихи и проза

С юбилеем поздравляю, Счастья вам, успехов, босс. Я желаю вам везения, Чтоб доход стабильно рос. Коллектив пусть будет дружным, Дело в гору пусть идет, Ничего не огорчает, Радость каждый день несет.

С юбилеем поздравляем настоящего мужчину и великолепного директора. Пусть Вам удаётся выполнять любые планы, пусть успешно движутся дела, желаем Вам крепкого здоровья, всеобщего уважения, благополучия и семейного тепла.

Мы сегодня, не робея, Вас поздравим с этим днём, Поздравления Мужчине, И начальнику несём. Мы под Вашим руководством Даже реки вспять свернём. Оставайтесь с нами вечно, А иначе пропадём.

На ваших мужественных и стойких плечах держится эта успешная организация. В Ваш замечательный юбилей, в пору самого расцвета Вашего огромного жизненного потенциала желаем стойкой выдержки, непоколебимой уверенности, мудрых решений и только перспективных сделок. С праздником!

С днем рождения, шеф, поздравить От души я вас спешу, Вам сказать, что уважаю, В праздник славный ваш хочу. Пожелаю вам успехов, Не сдаваться, первым быть, Вдохновляться делом вашим, Жизнь-проказницу любить.

Уважаемый начальник, С юбилеем! Нас познакомил и объединил коллектив, но именно благодаря Вашей энергии, оптимизму и жизнелюбию, все мы стали ближе и роднее друг другу. Оставайтесь всегда таким же лидером, настоящим человеком-светом, и пусть в Вашей жизни будет ещё много-много юбилеев!

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