Поздравления с юбилеем начальнику мужчине: красивые картинки и открытки
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Поздравление с юбилеем начальнику в прозе или открытках можно отправить с помощью социальной сети или мессенджера.
Юбилей — это всегда особенна дата, поэтому и поздравления в этот день также должны быть особенными. А если дело касается еще и поздравления с юбилеем руководителя, то к выбору красивого пожелания нужно отнестись крайне ответственно.
Для родственников выразить все свои пожелания намного проще, а вот поздравление с юбилеем начальнику мужчине должно быть достаточно лаконичным, деловым и красивым. "Телеграф" в этом материале публикует поздравления начальнику с юбилеем в стихах, открытках и картинках. Не забудьте поздравить своего руководителя с днем рождения.
Поздравления с юбилеем мужчине начальнику: картинки и открытки
Поздравления с юбилеем мужчине руководителю: стихи и проза
С юбилеем поздравляю,
Счастья вам, успехов, босс.
Я желаю вам везения,
Чтоб доход стабильно рос.
Коллектив пусть будет дружным,
Дело в гору пусть идет,
Ничего не огорчает,
Радость каждый день несет.
С юбилеем поздравляем настоящего мужчину и великолепного директора. Пусть Вам удаётся выполнять любые планы, пусть успешно движутся дела, желаем Вам крепкого здоровья, всеобщего уважения, благополучия и семейного тепла.
Мы сегодня, не робея,
Вас поздравим с этим днём,
Поздравления Мужчине,
И начальнику несём.
Мы под Вашим руководством
Даже реки вспять свернём.
Оставайтесь с нами вечно,
А иначе пропадём.
На ваших мужественных и стойких плечах держится эта успешная организация. В Ваш замечательный юбилей, в пору самого расцвета Вашего огромного жизненного потенциала желаем стойкой выдержки, непоколебимой уверенности, мудрых решений и только перспективных сделок. С праздником!
С днем рождения, шеф, поздравить
От души я вас спешу,
Вам сказать, что уважаю,
В праздник славный ваш хочу.
Пожелаю вам успехов,
Не сдаваться, первым быть,
Вдохновляться делом вашим,
Жизнь-проказницу любить.
Уважаемый начальник, С юбилеем! Нас познакомил и объединил коллектив, но именно благодаря Вашей энергии, оптимизму и жизнелюбию, все мы стали ближе и роднее друг другу. Оставайтесь всегда таким же лидером, настоящим человеком-светом, и пусть в Вашей жизни будет ещё много-много юбилеев!
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