Привітання з ювілеєм начальникові чоловікові: красиві картинки та листівки

Привітання з ювілеєм начальникові у прозі чи листівках можна надіслати за допомогою соціальної мережі чи месенджера.

Ювілей — це завжди особлива дата, тому й вітання цього дня також мають бути особливими. А якщо справа стосується ще й поздоровлення з ювілеєм керівника, то до вибору гарного побажання потрібно поставитися вкрай відповідально.

Для родичів висловити всі свої побажання набагато простіше, а ось вітання з ювілеєм начальникові чоловікові має бути досить лаконічним, діловим та красивим. "Телеграф" у цьому матеріалі публікує привітання начальнику з ювілеєм у віршах, листівках та картинках. Не забудьте привітати свого керівника із днем народження.

Привітання з ювілеєм чоловікові начальнику: картинки та листівки

Привітання з ювілеєм чоловікові керівнику: вірші та проза

Ювілей — це не просто свято, Це здобутки всіх років в житті, То ж хай у Вас їх буде ще багато, Щоб здійснилися задуми всі! Щастя хай щомиті сприяє Мати успіх, достаток й добро, Серце радість й любов зігріває, Друзі й рідні дарують тепло!

З ювілеєм вітаємо справжнього чоловіка та чудового директора. Нехай Вам вдається виконувати будь-які плани, нехай успішно рухаються справи, бажаємо Вам міцного здоров’я, загальної поваги, благополуччя та сімейного тепла.

Вітаємо Вас з ювілеєм. Нехай кожен день дарує щастя Нехай сонце всміхається завжди, Роки ніколи не постарять, Та не принесуть в дім біди. Людської любові бажаємо й тепла, Дружби, злагоди й достатку у родині, Щоб негода у безвість відійшла, А щастя залишилось віднині!

На ваших мужніх та стійких плечах тримається ця успішна організація. У Ваш чудовий ювілей, у пору самого розквіту Вашого величезного життєвого потенціалу бажаємо стійкої витримки, непохитної впевненості, мудрих рішень і перспективних угод. Зі святом!

Раніше "Телеграф" публікував гарні поздоровлення з днем народження жінці під час війни у листівках.