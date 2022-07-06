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Привітання з ювілеєм начальникові чоловікові: красиві картинки та листівки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
25
Привітання з ювілеєм керівника
Привітання з ювілеєм керівника

Привітання з ювілеєм начальникові у прозі чи листівках можна надіслати за допомогою соціальної мережі чи месенджера.

Ювілей — це завжди особлива дата, тому й вітання цього дня також мають бути особливими. А якщо справа стосується ще й поздоровлення з ювілеєм керівника, то до вибору гарного побажання потрібно поставитися вкрай відповідально.

Для родичів висловити всі свої побажання набагато простіше, а ось вітання з ювілеєм начальникові чоловікові має бути досить лаконічним, діловим та красивим. "Телеграф" у цьому матеріалі публікує привітання начальнику з ювілеєм у віршах, листівках та картинках. Не забудьте привітати свого керівника із днем народження.

Привітання з ювілеєм чоловікові начальнику: картинки та листівки

Привітання з ювілеєм чоловікові начальнику
Привітання з ювілеєм чоловікові начальнику
Привітання з ювілеєм чоловікові начальнику
Привітання з ювілеєм чоловікові начальнику
Привітання з ювілеєм чоловікові начальнику

Привітання з ювілеєм чоловікові керівнику: вірші та проза

Ювілей — це не просто свято,

Це здобутки всіх років в житті,

То ж хай у Вас їх буде ще багато,

Щоб здійснилися задуми всі!

Щастя хай щомиті сприяє

Мати успіх, достаток й добро,

Серце радість й любов зігріває,

Друзі й рідні дарують тепло!

З ювілеєм вітаємо справжнього чоловіка та чудового директора. Нехай Вам вдається виконувати будь-які плани, нехай успішно рухаються справи, бажаємо Вам міцного здоров’я, загальної поваги, благополуччя та сімейного тепла.

Вітаємо Вас з ювілеєм.

Нехай кожен день дарує щастя

Нехай сонце всміхається завжди,

Роки ніколи не постарять,

Та не принесуть в дім біди.

Людської любові бажаємо й тепла,

Дружби, злагоди й достатку у родині,

Щоб негода у безвість відійшла,

А щастя залишилось віднині!

На ваших мужніх та стійких плечах тримається ця успішна організація. У Ваш чудовий ювілей, у пору самого розквіту Вашого величезного життєвого потенціалу бажаємо стійкої витримки, непохитної впевненості, мудрих рішень і перспективних угод. Зі святом!

Раніше "Телеграф" публікував гарні поздоровлення з днем народження жінці під час війни у листівках.

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Листівки