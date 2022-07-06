Привітання з ювілеєм начальникові чоловікові: красиві картинки та листівки
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Привітання з ювілеєм начальникові у прозі чи листівках можна надіслати за допомогою соціальної мережі чи месенджера.
Ювілей — це завжди особлива дата, тому й вітання цього дня також мають бути особливими. А якщо справа стосується ще й поздоровлення з ювілеєм керівника, то до вибору гарного побажання потрібно поставитися вкрай відповідально.
Для родичів висловити всі свої побажання набагато простіше, а ось вітання з ювілеєм начальникові чоловікові має бути досить лаконічним, діловим та красивим. "Телеграф" у цьому матеріалі публікує привітання начальнику з ювілеєм у віршах, листівках та картинках. Не забудьте привітати свого керівника із днем народження.
Привітання з ювілеєм чоловікові начальнику: картинки та листівки
Привітання з ювілеєм чоловікові керівнику: вірші та проза
Ювілей — це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті,
То ж хай у Вас їх буде ще багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Щастя хай щомиті сприяє
Мати успіх, достаток й добро,
Серце радість й любов зігріває,
Друзі й рідні дарують тепло!
З ювілеєм вітаємо справжнього чоловіка та чудового директора. Нехай Вам вдається виконувати будь-які плани, нехай успішно рухаються справи, бажаємо Вам міцного здоров’я, загальної поваги, благополуччя та сімейного тепла.
Вітаємо Вас з ювілеєм.
Нехай кожен день дарує щастя
Нехай сонце всміхається завжди,
Роки ніколи не постарять,
Та не принесуть в дім біди.
Людської любові бажаємо й тепла,
Дружби, злагоди й достатку у родині,
Щоб негода у безвість відійшла,
А щастя залишилось віднині!
На ваших мужніх та стійких плечах тримається ця успішна організація. У Ваш чудовий ювілей, у пору самого розквіту Вашого величезного життєвого потенціалу бажаємо стійкої витримки, непохитної впевненості, мудрих рішень і перспективних угод. Зі святом!
Раніше "Телеграф" публікував гарні поздоровлення з днем народження жінці під час війни у листівках.