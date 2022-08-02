Поздравление с днем рождения директору в прозе: трогательные пожелания и открытки

Красивые поздравления для директора с днем рождения в прозе — в нашем материале.

День рождение — это прекрасный праздник, который, увы, но отмечается только раз в году. И даже у самых серьезных и возможно даже злобных начальников тоже, поэтому в этот день важно не забыть поздравить его с праздником. Это можно сделать как лично, так и отправив поздравление с днем рождения директору в прозе или в стихах в мессенджере.

"Телеграф" в этом материале публикует поздравления начальнику от коллектива с днем рождения в прозе, открытках и картинках. Не забудьте поздравить своего руководителя с праздником.

Поздравление директору с днем рождения

Поздравление директору с днем рождения в прозе

Дорогой и уважаемый директор, поздравляю Вас с днем рождения! Хочу искренне пожелать крепкого здоровья, никогда не терять силы, талант и желание руководить. Пусть Вас окружают только самые искренние, честные, благодарные люди и подчинённые, будьте всегда счастливы и успешны.

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Уважаемого директора, прекрасного человека поздравляю с днём рождения! Хочется пожелать оптимизма по жизни, уверенности в завтрашнем дне и стабильного успеха, благополучия, семейного счастья и хорошего достатка, доброго здоровья и мира.

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С днем рождения, уважаемый директор! Желаем Вам также уверенно и гордо держать свой пост, также смело и решительно прокладывать путь к успеху, также лихо и беспрепятственно добиваться всех целей. Будьте здоровы, живите красиво, берегите себя и каждый день встречайте с улыбкой. Удачи Вам и сильной поддержки рядом.

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Уважаемый директор, примите наши искренние поздравления! Судьба уже наградила Вас острым умом, лидерским качествами и великолепным талантом руководителя. Желаем, чтобы эти подарки уверенно вели Вас к еще большим жизненным достижениям, успеху и благополучию.

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С днем рожденья, уважаемый директор. Желаю Вам большой и крепкой лопатой одновременно и недругов отбивать, и деньги грести в свою сторону. Будьте здоровы и довольны своей жизнью, с лёгкостью меняйте всё, что не устраивает, и с радостью встречайте каждый новый день.

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления начальнице с юбилеем.