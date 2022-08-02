Привітання з днем народження директору у прозі: зворушливі побажання та листівки

Гарні привітання для директора з днем народження у прозі – у нашому матеріалі.

День народження — це чудове свято, яке, на жаль, відзначається лише раз на рік. І навіть у найсерйозніших і, можливо, навіть злісних начальників теж, тому в цей день важливо не забути привітати його зі святом. Це можна зробити як особисто, так і надіславши привітання з днем народження директору у прозі або у віршах у месенджері.

"Телеграф" у цьому матеріалі публікує привітання начальнику від колективу з днем народження у прозі, листівках та картинках. Не забудьте привітати свого керівника зі святом.

Привітання директору з днем народження

Привітання директору з днем народження у прозі

Дорогий та шановний директоре, вітаю Вас з днем народження! Хочу щиро побажати міцного здоров’я, ніколи не втрачати сили, таланту та бажання керувати. Нехай Вас оточують лише найщиріші, чесні, вдячні люди та підлеглі, будьте завжди щасливими та успішними.

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Шановний директор, прекрасну людину вітаю з днем народження! Хочеться побажати оптимізму щодо життя, впевненості у завтрашньому дні та стабільного успіху, добробуту, сімейного щастя та доброго достатку, доброго здоров’я та миру.

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З днем народження, шановний директоре! Бажаємо Вам також впевнено і гордо тримати свій пост, а також сміливо і рішуче прокладати шлях до успіху, а також хвацько і безперешкодно домагатися всіх цілей. Будьте здорові, живіть красиво, бережіть себе і щодня зустрічайте з посмішкою. Успіхів Вам і сильної підтримки поруч.

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Шановний директоре, прийміть наші щирі привітання! Доля вже нагородила Вас гострим розумом, лідерськими якостями та чудовим талантом керівника. Бажаємо, щоб ці подарунки впевнено вели Вас до ще більших життєвих здобутків, успіху та добробуту.

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З днем народження, шановний директор. Бажаю Вам великою і міцною лопатою одночасно і недругів відбивати, і гроші веслувати у свій бік. Будьте здорові та задоволені своїм життям, з легкістю змінюйте все, що не влаштовує, та з радістю зустрічайте кожен новий день.

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