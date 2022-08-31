Пока, август! Пока, лето! Яркие открытки и картинки с последним летним днем 2022

Давайте попрощаемся с летом 2022 на положительной ноте.

На календаре 31 августа, а это значит, что вот так не совсем заметно и очень быстро пролетело лето 2022. Увы, но в этом году украинцы не смогли насладиться теплой порой и отпусками из-за войны в Украине, однако вера в светлое будущее, мирное небо, а также в наших защитников дает силы жить и двигаться дальше.

Несмотря на негатив, это лето принесло много позитива и приятных, радостных моментов. Наверняка каждый с этого лета "вынесет" с собой в будущее какую-то историю (желательно позитивную).

"Телеграф" подготовил для вас яркие, красочные открытки и картинки с последним днем лета в 2022 году, которые вы можете отправить всем своим друзьям, близким и родным людям в соцсети или мессенджере.

Стоит добавить, что в первых числах сентября синоптики обещают украинцам четко выраженное похолодание, которое ярко просигнализирует о начале осени. В западных областях будет прохладнее всего.