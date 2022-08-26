"Летнее" тепло и резкие похолодания: каким будет сентябрь в Украине

Сентябрь хоть и начнется с резкого падения температуры, но холодным не будет

В Украине до конца августа ожидается жаркая, "летняя" погода, однако уже в первых числах сентября произойдет четко выраженное похолодание, которое ярко просигнализирует о начале осени.

Как сообщает Гисметео, в целом сентябрь, несмотря на похолодание в начале месяца, отметится теплой погодой, которая местами и вовсе будет напоминать летнюю, а еще одно похолодание придет лишь в самом его конце.

Продолжая тенденцию трех месяцев лета, в западных областях будет прохладнее всего. В первые недели сентября стоит ждать серьезных температурных качелей, которые сменятся непродолжительным потеплением. А вот закончится месяц резким падением температуры, местами даже ниже +10 градусов.

В центральных областях будет ненамного, но все же теплее. Хоть похолодание в начале месяца там будет ощущаться более резко, но в целом оно будет короче чем на Западе, а в среднем по месяцу температура будет держаться на пару градусов выше.

В части восточных областей в сентябре столбик термометра и вовсе сможет подниматься до +30, однако в целом рассчитывать на "четвертый летний месяц" там не стоит.

Относительно теплой погода будет в сентябре и в южных областях. Синоптики ожидают, что там до конца первого месяца осени температура воздуха ниже +20 градусов опускаться не будет.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал, что согласно прогнозам синоптиков, в этом году в Украине не будет очень холодной зимы.