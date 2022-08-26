"Літнє" тепло та різкі похолодання: яким буде вересень в Україні

Вересень хоч і почнеться з різкого падіння температури, але холодним не буде

В Україні до кінця серпня очікується спекотна, "літня" погода, проте вже на початку вересня відбудеться чітко виражене похолодання, яке яскраво просигналізує про початок осені.

Як повідомляє Гісметео, загалом вересень, попри похолодання на початку місяця, відзначиться теплою погодою, яка місцями взагалі нагадуватиме літню, а ще одне похолодання прийде лише в самому кінці.

Продовжуючи тенденцію трьох місяців літа, у західних областях буде найхолодніше. У перші тижні вересня варто чекати на серйозні температурні гойдалки, які зміняться нетривалим потеплінням. А ось закінчиться місяць різким падінням температури, подекуди навіть нижче +10 градусів.

У центральних областях буде ненабагато, але все ж таки тепліше. Хоч похолодання на початку місяця там відчуватиметься різкіше, але загалом воно буде коротшим, ніж на Заході, а в середньому по місяцю температура триматиметься на кілька градусів вище.

У частині східних областей у вересні стовпчик термометра взагалі зможе підійматися до +30, проте загалом розраховувати на "четвертий літній місяць" там не варто.

Відносно теплою погода буде у вересні та у південних областях. Синоптики очікують, що там до кінця першого місяця осені температура повітря нижче +20 градусів не опускатиметься.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що згідно з прогнозами синоптиків, цього року в Україні не буде дуже холодної зими.