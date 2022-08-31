Бувай, серпень! Бувай, літо! Яскраві листівки та картинки з останнім літнім днем 2022

Давайте попрощаємося з літом 2022 року на позитивній ноті.

На календарі 31 серпня, а це означає, що ось так не зовсім помітно і дуже швидко пролетіло літо 2022. На жаль, цього року українці не змогли насолодитися теплою часом та відпустками через війну в Україні, проте віра у світле майбутнє, мирне Небо, а також наших захисників дає сили жити і рухатися далі.

Попри негатив, це літо принесло багато позитиву та приємних, радісних моментів. Напевно, кожен з цього літа "винесе" з собою в майбутнє якусь історію (бажано позитивну).

"Телеграф" підготував для вас яскраві, барвисті листівки та картинки з останнім днем літа 2022 року, які ви можете надіслати всім своїм друзям, близьким та рідним людям у соцмережі чи месенджері.

Варто додати, що на початку вересня синоптики обіцяють українцям чітко виражене похолодання, яке яскраво просигналізує про початок осені. У західних областях буде найхолодніше.