С Днем знаний! Красочные поздравления с 1 сентября для классного руководителя в картинках и открытках

В День знаний стоит поздравить не только учеников, но их учителей.

Закончилось лето и пришла та самая "золотая" пора, когда в школьные классы возвращаются детки и их старшие "наставники" — учителя, люди, которые вкладывают в наши головы новые знания. А особенное внимание нужно уделить классному руководителю, ведь на несколько лет (до выпускного) он/она берет на себя роль второго папы/мамы не для одного или двух деток, а для целого класса.

"Телеграф" составил подборку красивых картинок и открыток с праздником для учителей. Даже ели Вы уже окончили школу, выделите минутку и поздравьте свою первую учительницу, классного руководителя, или просто знакомых, работающих в школе.

Поздравления с Днем знаний для классного руководителя: картинки и открытки

Больше поздравлений с Днем знаний в нашем предыдущем материале.