С 1 сентября: красочные картинки и открытки в День знаний-2022

Поздравляем с наступающим 1 сентября школьников, первоклассников, студентов, родителей и учителей!

Заканчивается лето-2022, на пороге – 1 сентября. Традиционно из года в год в этот день отмечается праздник знаний, который посвящен началу нового учебного года.

Но несмотря на то, что идет война, даже в этих сложных условиях дети растут и развиваются. Одни пойдут первый раз в первый класс, для других это будет завершающий школьный год обучения, а кто-то просто немного повзрослел и перешел из класса в класс.

"Телеграф" подготовил для вас яркие, красочные, добрые и нежные открытки и картинки с Днем знаний, чтобы вы смогли поздравить школьников с их праздником, подарить им хоть немного позитива в день 1 сентября и надежду на скорую победу и мир.

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