З 1 вересня: барвисті картинки та листівки у День знань-2022

Вітаємо із прийдешнім 1 вересня школярів, першокласників, студентів, батьків та вчителів!

Добігає кінця літо-2022, на порозі – 1 вересня. Традиційно рік у рік цього дня відзначається свято знань, присвячене початку нового навчального року.

Але незважаючи на те, що йде війна, навіть у цих складних умовах діти ростуть та розвиваються. Одні підуть перший раз у перший клас, для інших це буде завершальний шкільний рік навчання, а хтось просто трохи подорослішав і перейшов із класу до класу.

"Телеграф" підготував для вас яскраві, барвисті, добрі й ніжні листівки та картинки з Днем знань, щоб ви змогли привітати школярів з їхнім святом, подарувати їм хоч трохи позитиву в день 1 вересня та надію на швидку перемогу й мир.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде в моді восени 2022 року. Залишаються актуальними лофери, ботильйони, чоботи та інші моделі.