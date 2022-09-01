З Днем знань! Барвисті привітання з 1 вересня для класного керівника у картинках та листівках

У День знань варто привітати не лише учнів, а й їхніх вчителів.

Закінчилося літо і прийшла та сама "золота" пора, коли до шкільних класів повертаються дітки та їхні старші "наставники" — вчителі, люди, які вкладають у наші голови нові знання. А особливу увагу потрібно приділити класному керівнику, адже на кілька років (до випускного) він бере на себе роль другого тата/мами не для одного або двох діток, а для цілого класу.

"Телеграф" склав добірку гарних картинок та листівок зі святом для вчителів. Навіть якщо Ви вже закінчили школу, виділіть хвилинку та привітайте свою першу вчительку, класного керівника, або просто знайомих, які працюють у школі.

Привітання з Днем знань для класного керівника: картинки та листівки

Більше вітань із Днем знань у нашому попередньому матеріалі.