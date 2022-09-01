Милые поздравления с Днем знаний для первоклассников: картинки и открытки на украинском языке

Мы собрали для Вас самые красивые поздравления первокласснику на украинском языке.

Лето закончилось и детвора снова возвращается в школы "грызть гранит науки". Увы, но в 2022 году этот светлый и радостный праздник омрачила война, однако детки в школы все равно пойдут и будут учиться. А некоторые малыши только впервые переступают порог в "кладовую знаний", и им в этот день как никогда нужна поддержка.

"Телеграф" подготовил оригинальные поздравления с Днем знаний 2022 в картинках и открытках на украинском языке для первоклассников, чтобы вы смогли пожелать им успехов в новом учебном году.

Поздравления с Днем знаний 2022 для первоклассников: картинки и открытки на украинском языке

Больше поздравлений с Днем знаний в нашем предыдущем материале.