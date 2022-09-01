Милі привітання з Днем знань для першокласників: картинки та листівки українською мовою

Ми зібрали для Вас найкрасивіші вітання першокласнику українською мовою.

Літо закінчилося і дітлахи знову повертаються до шкіл "гризти граніт науки". На жаль, але у 2022 році це світле та радісне свято затьмарила війна, проте дітки до шкіл все одно підуть і навчатимуться. А деякі малюки лише вперше переступають поріг у "комору знань", і їм цього дня як ніколи потрібна підтримка.

"Телеграф" підготував оригінальні привітання з Днем знань 2022 року у картинках та листівках українською мовою для першокласників, щоб ви змогли побажати їм успіхів у новому навчальному році.

Привітання з Днем знань 2022 для першокласників: картинки та листівки українською мовою

Більше вітань із Днем знань у нашому попередньому матеріалі.