Маши, Машеньки, Марии - с Днем ангела! Лучшие поздравления на именины

Не забудьте поздравить Марусю с именинами

Маша, Марийка, Маруся, Мэри, — по всему миру популярны различные формы имени Мария, и, наверное, у каждого есть хоть одна такая знакомая. И их не стоит забывать поздравлять с именинами.

Считается, что обычно Марии хоть и воспринимают все близко к сердцу, но редко показывают это окружающим, поскольку сильны морально. Они добры, дружелюбны, часто не обделены различными талантами. И наверняка порадуются вниманию к себе на День ангела Марии.

Кстати, ранее мы подробно рассказывали про значение имени Мария, и когда Марии празднуют Дни ангела в году.

Теперь "Телеграф" собрал подборку отличных поздравлений на украинском с Днем ангела Марии, среди которых каждый найдет себе что-то подходящее на свой вкус.

Короткие поздравления на именины Марии в прозе

Мария, поздравляю с Днем ангела! Пусть все плохое стороной обходит, а в жизни останутся только радость, счастье и здоровье.

День ангела сегодня у тебя, Мария, с этим праздником я тебя и поздравляю! Здоровья, мудрости и добра тебе на триста лет желаю!

Радости и света, любви и тепла желаем тебе, Машенька, в день именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!

Открытки и картинки на День ангела Марии

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какие подарки нельзя дарить женщинам, — они точно не принесут счастья.