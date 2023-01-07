Маші, Марічки, Марії – з Днем ангела! Найкращі вітання на іменини

Не забудьте привітати Марусю з іменинами

Маша, Марійка, Маруся, Мері — по всьому світу популярні різні форми імені Марія, і, напевно, кожен має хоч одну таку знайому. І їх не варто забувати вітати з іменинами.

Вважається, що зазвичай Марії хоч і сприймають все близько до серця, але рідко показують це оточуючим, оскільки морально сильні. Вони добрі, дружелюбні, часто не обділені різними талантами. І, напевно, порадіють увазі до себе на День ангела Марії.

До речі, раніше ми докладно розповідали про значення імені Марія, і коли Марії святкують Дні ангела в році.

Тепер "Телеграф" зібрав добірку відмінних привітань українською з Днем ангела Марії, серед яких кожен знайде собі щось на свій смак.

Короткі вітання на іменини Марії у прозі

Маріє, вітаю з Днем ангела! Нехай все погане стороною оминає, а в житті залишаться лише радість, щастя та здоров’я.

День ангела сьогодні в тебе, Маріє, з цим святом я тебе і вітаю! Здоров’я, мудрості та добра тобі на триста років бажаю!

Радості та світла, кохання та тепла бажаємо тобі, Машенько, у день іменин! Іди по життю з юним серцем, ніколи не знемагай, відкривай нові горизонти! Нехай поряд будуть ті, кого ти любиш!

Листівки та картинки на День ангела Марії

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, які подарунки не можна дарувати жінкам — вони точно не принесуть щастя.