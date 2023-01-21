Сыночку 3 года: красивые поздравления от мамы и папы

Поздравления с трехлетием чудесного мальчугана

Детки растут неимоверно быстро. Кажется, что только вчера из роддома домой принесли малыша в конверте, а на носу уже празднование трехлетия сына. В день рождения родители стараются порадовать своего мальчишку — покупают подарки, приглашают гостей, готовят праздничный стол и развлечения.

А еще для своего ребенка хочется подобрать интересные пожелания. Возможно вы задаетесь вопросом — как поздравить сына с днем рождения. На помощь придет подборка "Телеграфа", в которой собраны теплые, светлые и нежные пожелания и красивые открытки с 3-летием сыночка.

Поздравление сына с 3-летием

Наш родной сыночек, тебе сегодня исполняется 3 года! Ты у нас такой замечательный мальчишка! Красивый, озорной, умный, энергичный! Ты наше счастье и радость. Желаем тебе крепкого здоровья, хорошего настроения, много энергии, любознательности и хороших друзей! С днем рождения!

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Сыночек, исполнилось тебе три года! Принимай от нас поздравления. Расти большим, не болей, веселись и радуй нас своими достижениями! Мы тебя очень любим! С днем рождения, родной!

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Сегодня праздник первых твоих трех лет, дорогой наш малыш. Всей семьей тебя с самого утра поздравляем и беззаботной жизни желаем! Роднее тебя у нас нет. Пусть будет много подарков, сладостей и смеха. И счастлив будь, наш главный человек!

Трогательное поздравление сыну на 3 года

Чудесный наш сынулька, любимый наш малыш, с днем рождения! Ты — наша радость, наше счастье, наше крошечное волшебное солнышко! Любим тебя очень-очень и уже мечтаем о твоем замечательном будущем. Расти, сыночек, озорничай, радуйся всем и всему и, пожалуйста, доверяй нам. Целуем тебя в славную макушечку крепко-крепко.

Открытки с днем рождения 3 года сыну

Ранее "Телеграф" писал, какие подарки не стоит дарить близким и родным людям.