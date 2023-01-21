Синочку 3 роки: красиві поздоровлення від мами й тата

Вітання з триріччям чудового хлопчика

Діти ростуть неймовірно швидко. Здається, що тільки вчора з пологового будинку принесли додому малюка в конверті, а на носі вже святкування триріччя сина. У день народження батьки намагаються порадувати свого хлопчика — купують подарунки, запрошують гостей, готують святковий стіл та розваги.

А ще для своєї дитини хочеться підібрати цікаві побажання. Можливо перед вами постало питання — як привітати сина з днем народження. На допомогу прийде добірка "Телеграфа", в якій зібрані теплі, світлі та ніжні побажання й гарні листівки із 3-річчям синочка.

Вітання сина із 3-річчям

Наш рідний синочок, тобі сьогодні виповнюється 3 роки! Ти у нас такий чудовий хлопчик! Гарний, бешкетний, розумний, енергійний! Ти наше щастя та радість. Бажаємо тобі міцного здоров’я, гарного настрою, багато енергії, допитливості та добрих друзів! З днем народження!

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Синку, виповнилося тобі три роки! Приймай від нас вітання. Рости великим, не хворій, веселись і радуй нас своїми досягненнями! Ми тебе дуже любимо! З днем народження, рідний!

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Сьогодні свято перших твоїх трьох років, дороге наше маля. Усією родиною тебе з самого ранку вітаємо та безтурботного життя бажаємо! Рідніше за тебе у нас немає. Нехай буде багато подарунків, солодощів та сміху. І будь щасливий, наша головна людина!

Зворушливе вітання синові на 3 роки

Чудовий наш синку, коханий наш малюк, з днем народження! Ти наша радість, наше щастя, наше крихітне чарівне сонечко! Любимо тебе дуже-дуже і вже мріємо про твоє чудове майбутнє. Рости, синочку, пустуй, радуйся всім і всьому і, будь ласка, довіряй нам. Цілуємо тебе в славну маківку міцно-міцно.

Листівки з днем народження 3 роки синові

Гарна листівка з днем народження синові

З днем народження 3 роки гарна картинка

Картинка з днем народження синові на 3 роки

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