Поздравления с 17-летием для девочки: пожелания от чистого сердца
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День рождения — самый долгожданный праздник
Семнадцать лет — чудесный возраст. Это время, когда жизнь бьет ключом. Это возраст задора, легкости, новых открытий, влюбленности. И конечно же наступление 17-летия — особенный день в жизни девочки.
"Телеграф" составил подборку отличных пожеланий, которыми можно поздравить девочку с 17-летием. Выберите одно из них и порадуйте именинницу в ее день рождения.
Поздравление девушке с 17-летием
17 лет тебе исполнилось сегодня. Желаю всем твоим мечтам исполниться. Желаю даже не знать что такое черная полоса в жизни, пусть они обходят тебя стороной. Пускай все тебе легко дается. Будь самой счастливой и самой любимой. С днем рождения!
***
Тебе 17 — ты прекрасна!
Цветешь и пахнешь, как цветок.
Пусть жизнь твоя благоухает,
Как розы нежной лепесток.
Тебе желаем только счастья
И чистой, преданной любви.
Пускай судьба, как яркой краской,
Успехом красит дни твои.
Пускай в твой светлый день рожденья
Все будет так, как хочешь ты.
Тебе 17 — ты прекрасна!
Так пусть все сбудутся мечты!
***
Тебе — 17. Ты прекрасная, как нежный цветок. Оставайся такой же красавицей. Пусть твоя жизнь будет неимоверно красочной, яркой, наполненной и интересной. Исполняй все свои желания и будь счастлива! С днем рождения!
С днем рождения 17 лет девочке
Семнадцать лет — пора рассвета,
Тебя сердечно поздравляем!
Любви, добра и много света,
Твоей душе тепла желаем!
Пусть Ангелы с небес оберегают,
От всех невзгод остерегают,
Пусть жизнь искрится и сверкает,
Твой путь лишь счастьем наполняет!
***
С 17-летием, очаровательная девушка. Желаю 17 прекрасных мгновений весны, 17 ярких путешествий лета, 17 нежных оттенков осеннего вдохновения, 17 волшебных сказок зимой. Будь всегда великолепна и неподражаема!
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