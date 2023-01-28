Поздравления с 17-летием для девочки: пожелания от чистого сердца

День рождения — самый долгожданный праздник

Семнадцать лет — чудесный возраст. Это время, когда жизнь бьет ключом. Это возраст задора, легкости, новых открытий, влюбленности. И конечно же наступление 17-летия — особенный день в жизни девочки.

"Телеграф" составил подборку отличных пожеланий, которыми можно поздравить девочку с 17-летием. Выберите одно из них и порадуйте именинницу в ее день рождения.

Поздравление девушке с 17-летием

17 лет тебе исполнилось сегодня. Желаю всем твоим мечтам исполниться. Желаю даже не знать что такое черная полоса в жизни, пусть они обходят тебя стороной. Пускай все тебе легко дается. Будь самой счастливой и самой любимой. С днем рождения!

***

Тебе 17 — ты прекрасна!

Цветешь и пахнешь, как цветок.

Пусть жизнь твоя благоухает,

Как розы нежной лепесток.

Тебе желаем только счастья

И чистой, преданной любви.

Пускай судьба, как яркой краской,

Успехом красит дни твои.

Пускай в твой светлый день рожденья

Все будет так, как хочешь ты.

Тебе 17 — ты прекрасна!

Так пусть все сбудутся мечты!

***

Тебе — 17. Ты прекрасная, как нежный цветок. Оставайся такой же красавицей. Пусть твоя жизнь будет неимоверно красочной, яркой, наполненной и интересной. Исполняй все свои желания и будь счастлива! С днем рождения!

С днем рождения 17 лет девочке

Семнадцать лет — пора рассвета,

Тебя сердечно поздравляем!

Любви, добра и много света,

Твоей душе тепла желаем!

Пусть Ангелы с небес оберегают,

От всех невзгод остерегают,

Пусть жизнь искрится и сверкает,

Твой путь лишь счастьем наполняет!

***

С 17-летием, очаровательная девушка. Желаю 17 прекрасных мгновений весны, 17 ярких путешествий лета, 17 нежных оттенков осеннего вдохновения, 17 волшебных сказок зимой. Будь всегда великолепна и неподражаема!

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