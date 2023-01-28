Привітання з 17-річчям для дівчинки: побажання від щирого серця

День народження — найбільш довгоочікуване свято

Сімнадцять років – чудовий вік. Це час, коли життя б’є ключем. Це вік завзяття, легкості, нових відкриттів, закоханості. І, звичайно ж, день 17-річчя — особливий у житті дівчинки.

"Телеграф" склав добірку відмінних побажань, якими можна привітати дівчинку із 17-річчям. Виберіть одне з них і порадуйте іменинницю у день народження.

Привітання дівчині з 17-річчям

17 років тобі виповнилося сьогодні. Бажаю всім твоїм мріям здійснитися. Бажаю навіть не знати, що таке чорні смуги в житті, нехай вони обходять тебе стороною. Нехай тобі все легко дається. Будь найщасливішою та коханою. З днем народження!

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Тобі 17 — ти прекрасна! Цвітеш і пахнеш, як квітка. Нехай життя твоє пахне, як троянди ніжна пелюстка. Тобі бажаємо лише щастя і чистого, відданого кохання. Нехай доля, як яскравою фарбою, успіхом фарбує дні твої. Нехай у твій світлий день народження все буде так, як хочеш ти. Тобі 17 — ти прекрасна! То хай усі збудуться мрії!

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Тобі — 17. Ти прекрасна, як ніжна квітка. Залишайся такою ж красунею. Нехай твоє життя буде неймовірно барвистим, яскравим, наповненим і цікавим. Здійснюй усі свої бажання та будь щаслива! З днем народження!

З днем народження 17 років дівчинці

Сімнадцять років — час світанку. Тебе щиро вітаємо з цією датою! Кохання, добра і багато світла, твоїй душі тепла бажаємо! Нехай Ангели з небес оберігають, від усіх негараздів остерігають, нехай життя іскриться і сяє, твій шлях лише щастям наповнює!

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З 17-річчям, чарівна дівчино! Бажаю 17 прекрасних миттєвостей весни, 17 яскравих літніх подорожей, 17 ніжних відтінків осіннього натхнення, 17 чарівних казок взимку. Будь завжди чудова і неповторна!

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