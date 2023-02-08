Павлуша, с именинами! Короткие поздравления и отличные открытки на День ангела Павла

Не забудьте поздравить Пашу с именинами

Имя Павел на сегодня, конечно, не самое распространенное, но древнее и красивое. Ранее "Телеграф" рассказывал, каково происхождение и значение имени, а также когда все Дни ангела Павла в году. Теперь же мы приготовили отличную подборку ярких открыток и поздравлений в прозе на именины для Паши.

Короткие поздравления с Днем ангела Павла

Пашенька, с именинами! Желаю оставаться молодым как душой, так и телом, чтобы здоровье не подводило, а кошелек всегда был туго набит деньгами.

Поздравляю с Днем ангела Павла! Пусть все неприятности и ухабы на твоем жизненном пути оказываются преодолимыми и не оставляют по себе плохого осадка. Оставайся оптимистичным, целеустремленным, и пусть твой ангел-покровитель тебя бережет!

С именинами, Павлуша! Желаю как можно больше счастливых моментов, хорошего настроения и приятных сюрпризов, — как сегодня, так и во все остальные дни года. Поздравляю!

Паша, пусть в следующем году тебя накроет волна успехов, везения и достижений во всех нужных тебе сферах жизни. Да пребудут с тобой верные друзья, любовь и оптимизм. С Днем ангела!

Павел, с именинами! Желаю добиваться огромных успехов при минимальных усилиях, пусть не подводит тебя здоровье и близкие люди. Будь счастлив!

Открытки для поздравления на День ангела Павла

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам мужчинам запрещено есть сладости из женских рук.