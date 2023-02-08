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Павлусь, з іменинами! Короткі привітання та чудові листівки на День ангела Павла

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Павла на будь-який смак
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Павла на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Пашу з іменинами

Ім’я Павло на сьогодні, звичайно, не найпоширеніше, але давнє та красиве. Раніше "Телеграф" розповідав, яке походження та значення імені, а також коли всі Дні ангела Павла протягом року. Тепер ми приготували відмінну добірку яскравих листівок і привітань у прозі на іменини для Паші.

Короткі привітання з Днем ангела Павла

  • Павлусику, з іменинами! Бажаю залишатися молодим як душею, так і тілом, щоб здоров’я не підводило, а гаманець завжди був набитий грошима.
  • Вітаю із Днем ангела Павла! Нехай усі неприємності та вибоїни на твоєму життєвому шляху виявляються переборними і не залишають по собі поганого осаду. Залишайся оптимістичним, цілеспрямованим, і нехай твій ангел-покровитель тебе береже!
  • З іменинами, Павлушо! Бажаю якнайбільше щасливих моментів, гарного настрою та приємних сюрпризів — як сьогодні, так і у всі інші дні року. Вітаю!
  • Паша, нехай наступного року тебе накриє хвиля успіхів, везіння та досягнень у всіх потрібних тобі сферах життя. Нехай з тобою будуть вірні друзі, любов і оптимізм. З Днем ангела!
  • Павле, з іменинами! Бажаю досягати величезних успіхів за мінімальних зусиль, нехай не підводить тебе здоров’я та близькі люди. Будь щасливий!

Листівки для привітання на День ангела Павла

З Днем ангела Павла картинки українською
День ангела Павла привітання українською
Картинки та листівки з Днем ангела Павла українською
Вітання з Днем ангела Павла українською
З Днем ангела Павло - Картинки та листівки на іменини Павла українською
З іменинами Павло — Вітання та листівки на День ангела Павла українською

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами чоловікам заборонено їсти солодощі з жіночих рук.

Теги:
#Поздоровлення #Павло #День ангела #Іменини