Павлусь, з іменинами! Короткі привітання та чудові листівки на День ангела Павла

Не забудьте привітати Пашу з іменинами

Ім’я Павло на сьогодні, звичайно, не найпоширеніше, але давнє та красиве. Раніше "Телеграф" розповідав, яке походження та значення імені, а також коли всі Дні ангела Павла протягом року. Тепер ми приготували відмінну добірку яскравих листівок і привітань у прозі на іменини для Паші.

Короткі привітання з Днем ангела Павла

Павлусику, з іменинами! Бажаю залишатися молодим як душею, так і тілом, щоб здоров’я не підводило, а гаманець завжди був набитий грошима.

Вітаю із Днем ангела Павла! Нехай усі неприємності та вибоїни на твоєму життєвому шляху виявляються переборними і не залишають по собі поганого осаду. Залишайся оптимістичним, цілеспрямованим, і нехай твій ангел-покровитель тебе береже!

З іменинами, Павлушо! Бажаю якнайбільше щасливих моментів, гарного настрою та приємних сюрпризів — як сьогодні, так і у всі інші дні року. Вітаю!

Паша, нехай наступного року тебе накриє хвиля успіхів, везіння та досягнень у всіх потрібних тобі сферах життя. Нехай з тобою будуть вірні друзі, любов і оптимізм. З Днем ангела!

Павле, з іменинами! Бажаю досягати величезних успіхів за мінімальних зусиль, нехай не підводить тебе здоров’я та близькі люди. Будь щасливий!

Листівки для привітання на День ангела Павла

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами чоловікам заборонено їсти солодощі з жіночих рук.