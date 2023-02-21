С Днем фельдшера! Душевные открытки и поздравления с профессиональном праздником на украинском языке
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Если среди ваших знакомых есть представители этой профессии, то обязательно отправьте им теплое пожелание
Остаток зимы оказался насыщенным на праздничные даты. В понедельник, 20 февраля, началась Масленичная неделя, а во вторник, 21 февраля, неофициально празднуют День фельдшера. Эти люди оказывают первую медицинскую помощью и помогают спасать жизни пациентов. Не зря название этой профессии означает с немецкого "полевой лекарь" (feld — поле), так как эти специалисты работают в полевых условиях.
В Украине празднование Дня медработника законодательно закреплено за датой в третье воскресенье июня. Но также много лет негласно отмечается День фельдшера 21 февраля. "Телеграф" публикует подборку ярких открыток к празднику. Вы можете выбрать картинку на День фельдшера и отправить своим близким и друзьям в их профессиональный праздник. Добавьте поздравление с Днем фельдшера в стихах или просто пожелайте здоровья, счастья и поблагодарите за труд.
Поздравления на День фельдшера: картинки и стихи на украинском языке
З Днем фельдшера від душі вітаю,
І бажаю успіху в роботі,
Миру вдома, затишку бажаю,
Нехай йдуть печалі, турботи!
Багато щастя, сяйва усмішок,
Неодмінно запалу, тепла,
Жити без промахів і без помилок,
Серед радості, миру, добра!
В день міжнародний фельдшерів
Я всіх вітаю докторів!
Важка робота є у вас –
Життя рятуєте весь час
Бажаю я здоров'я, втіхи,
Щоб вас минало всяке лихо,
Щоб день лиш радість дарував,
І вогник світла не згасав.
Вітаємо із святом фельдшерів,
Щоб в вашім серці вогник майорів,
Щоб ви не знали втоми і проблем,
Вирішуючи тисячі дилем.
Здорові будьте, в силі і при ділі,
Бо з вами люди кожен день радіють,
Усміхнені, привітні і завзяті,
День фельдшера — чудове свято!
В День фельдшера бажаю
Удачі, безліч сил,
Допомагати іншим,
Щоб кожен гарно жив,
Щоб всі були щасливі
Вам, фельдшер, завдяки,
Бажаю Вам здоров’я
На довгії роки!
Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 20 по 26 февраля отмечают Масленицу. Мы подготовили для вас красочные открытки к празднику на любой вкус. Теплые пожелания порадуют ваших близких!