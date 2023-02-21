С Днем фельдшера! Душевные открытки и поздравления с профессиональном праздником на украинском языке

Если среди ваших знакомых есть представители этой профессии, то обязательно отправьте им теплое пожелание

Остаток зимы оказался насыщенным на праздничные даты. В понедельник, 20 февраля, началась Масленичная неделя, а во вторник, 21 февраля, неофициально празднуют День фельдшера. Эти люди оказывают первую медицинскую помощью и помогают спасать жизни пациентов. Не зря название этой профессии означает с немецкого "полевой лекарь" (feld — поле), так как эти специалисты работают в полевых условиях.

В Украине празднование Дня медработника законодательно закреплено за датой в третье воскресенье июня. Но также много лет негласно отмечается День фельдшера 21 февраля. "Телеграф" публикует подборку ярких открыток к празднику. Вы можете выбрать картинку на День фельдшера и отправить своим близким и друзьям в их профессиональный праздник. Добавьте поздравление с Днем фельдшера в стихах или просто пожелайте здоровья, счастья и поблагодарите за труд.

Поздравления на День фельдшера: картинки и стихи на украинском языке

З Днем фельдшера від душі вітаю, І бажаю успіху в роботі, Миру вдома, затишку бажаю, Нехай йдуть печалі, турботи! Багато щастя, сяйва усмішок, Неодмінно запалу, тепла, Жити без промахів і без помилок, Серед радості, миру, добра!

В день міжнародний фельдшерів Я всіх вітаю докторів! Важка робота є у вас – Життя рятуєте весь час Бажаю я здоров'я, втіхи, Щоб вас минало всяке лихо, Щоб день лиш радість дарував, І вогник світла не згасав.

Вітаємо із святом фельдшерів, Щоб в вашім серці вогник майорів, Щоб ви не знали втоми і проблем, Вирішуючи тисячі дилем. Здорові будьте, в силі і при ділі, Бо з вами люди кожен день радіють, Усміхнені, привітні і завзяті, День фельдшера — чудове свято!

В День фельдшера бажаю Удачі, безліч сил, Допомагати іншим, Щоб кожен гарно жив, Щоб всі були щасливі Вам, фельдшер, завдяки, Бажаю Вам здоров’я На довгії роки!

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 20 по 26 февраля отмечают Масленицу. Мы подготовили для вас красочные открытки к празднику на любой вкус. Теплые пожелания порадуют ваших близких!