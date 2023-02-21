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С Днем фельдшера! Душевные открытки и поздравления с профессиональном праздником на украинском языке

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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21 февраля неофициально празднуют День фельдшера
21 февраля неофициально празднуют День фельдшера. Фото Freepik

Если среди ваших знакомых есть представители этой профессии, то обязательно отправьте им теплое пожелание

Остаток зимы оказался насыщенным на праздничные даты. В понедельник, 20 февраля, началась Масленичная неделя, а во вторник, 21 февраля, неофициально празднуют День фельдшера. Эти люди оказывают первую медицинскую помощью и помогают спасать жизни пациентов. Не зря название этой профессии означает с немецкого "полевой лекарь" (feld — поле), так как эти специалисты работают в полевых условиях.

В Украине празднование Дня медработника законодательно закреплено за датой в третье воскресенье июня. Но также много лет негласно отмечается День фельдшера 21 февраля. "Телеграф" публикует подборку ярких открыток к празднику. Вы можете выбрать картинку на День фельдшера и отправить своим близким и друзьям в их профессиональный праздник. Добавьте поздравление с Днем фельдшера в стихах или просто пожелайте здоровья, счастья и поблагодарите за труд.

Поздравления на День фельдшера: картинки и стихи на украинском языке

С днем фельдшера

З Днем фельдшера від душі вітаю,

І бажаю успіху в роботі,

Миру вдома, затишку бажаю,

Нехай йдуть печалі, турботи!

Багато щастя, сяйва усмішок,

Неодмінно запалу, тепла,

Жити без промахів і без помилок,

Серед радості, миру, добра!

З днем фельдшера

В день міжнародний фельдшерів

Я всіх вітаю докторів!

Важка робота є у вас –

Життя рятуєте весь час

Бажаю я здоров'я, втіхи,

Щоб вас минало всяке лихо,

Щоб день лиш радість дарував,

І вогник світла не згасав.

С профессиональным праздником

Вітаємо із святом фельдшерів,

Щоб в вашім серці вогник майорів,

Щоб ви не знали втоми і проблем,

Вирішуючи тисячі дилем.

Здорові будьте, в силі і при ділі,

Бо з вами люди кожен день радіють,

Усміхнені, привітні і завзяті,

День фельдшера — чудове свято!

С днем фельдшера

В День фельдшера бажаю

Удачі, безліч сил,

Допомагати іншим,

Щоб кожен гарно жив,

Щоб всі були щасливі

Вам, фельдшер, завдяки,

Бажаю Вам здоров’я

На довгії роки!

С днем фельдшера

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 20 по 26 февраля отмечают Масленицу. Мы подготовили для вас красочные открытки к празднику на любой вкус. Теплые пожелания порадуют ваших близких!

Теги:
#Праздник #Поздравления #Открытки #Фельдшер #Фельдшеры