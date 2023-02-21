З Днем фельдшера! Душевні листівки і привітання з професійним святом українською мовою

Якщо серед ваших знайомих є представники цієї професії, то обов’язково надішліть їм тепле побажання

Залишок зими виявився насиченим на святкові дати. У понеділок, 20 лютого, розпочався Масляний тиждень, а у вівторок, 21 лютого, неофіційно святкують День фельдшера. Ці люди надають першу медичну допомогу та допомагають рятувати життя пацієнтів. Не дарма назва цієї професії означає з німецького "польовий лікар" (feld — поле), оскільки ці фахівці працюють у польових умовах.

В Україні святкування Дня медпрацівника законодавчо закріплено за датою третьої неділі червня. Але багато років негласно відзначається День фельдшера 21 лютого. "Телеграф" публікує добірку яскравих листівок до свята. Ви можете вибрати картинку на День фельдшера і відправити своїм близьким та друзям у їхнє професійне свято. Додайте привітання з Днем фельдшера у віршах або просто побажайте здоров’я, щастя та подякуйте за працю.

Вітання на День фельдшера: картинки та вірші українською мовою

З Днем фельдшера від душі вітаю, І бажаю успіху в роботі, Миру вдома, затишку бажаю, Нехай йдуть печалі, турботи! Багато щастя, сяйва усмішок, Неодмінно запалу, тепла, Жити без промахів і без помилок Серед радості, світу, добра!

У день міжнародний фельдшерів Я всіх вітаю лікарів! Тяжка робота є у вас - Життя рятуєте весь час Бажаю я здоров’я, втіхи, Щоб вас минало всяке лихо, Щоб день лише радість дарував, І вогник світла не згасав.

Вітаємо із святом фельдшерів, Щоб у вашому серці вогник майорів, Щоб ви не знали втоми і проблем, Вирішуючи тисячі дилем. Здорові будьте, в силі і при ділі, Бо з вами люди кожен день радіють, Усміхнені, привітні та завзяті, День фельдшера – чудове свято!

У День фельдшера бажаю Удачі, безліч сил, Допомагати іншим, Щоб кожен гарно жив, Щоб усі були щасливі Вам, фельдшер, завдяки, Бажаю Вам здоров’я На довгії роки!

Раніше "Телеграф" розповідав, що з 20 по 26 лютого відзначають Масляну. Ми підготували для вас барвисті листівки до свята на будь-який смак. Теплі побажання порадують ваших близьких!