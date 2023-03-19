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Поздравление с 30-летием мужчине: пожелания на любой вкус

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
30-летие - прекрасное время
30-летие - прекрасное время. Фото freepik.com

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Тридцатилетие — важное событие в жизни человека. Это время вспомнить прошлое, порадоваться настоящему и с надеждой смотреть в будущее.

Если вам нужно поздравить мужчину с 30-летием, постарайтесь уделить время, чтобы придумать для него остроумное, милое и оригинальное пожелание. Если идей нет, то отличное поздравление с юбилеем парню можно найти в этой подборке "Телеграфа".

Поздравление с 30-летием мужчине

  • Твой 30-й день рождения — прекрасное время, чтобы посмотреть на свою жизнь. Просто помни, что ты еще молод и можешь выбрать любой путь. Всего тебе самого хорошего! С днем рождения!
  • Пусть всегда будут рядом близкие и друзья, и те, с кем хочется поделиться радостью! Здоровья и долгих лет жизни тебе и твоим близким, больше позитива, ярких впечатлений и понимания! Пусть всё сложится так, как тобой и было задумано!
  • Поздравляю с 30-летием! Пусть жизнь меняется только к лучшему, дарит новые впечатления, радости и самые потрясающие возможности, а юношеский задор и прекрасное настроение пусть никогда тебя не покидают!
  • Для настоящего мужчины еще один год жизни – это лишь повод для веселья и праздника, с которым мы тебя и поздравляем! Новых тебе побед! Пусть здоровье никогда не подводит, а окружающие только радуют! Пусть будет меньше обычных будней и как можно больше ярких красочных дней, чтобы душа пела от прекрасной жизни!
  • Желаю, чтобы ты всегда оказывался в нужное время в нужном месте, чтобы всегда окружали близкие, друзья и красивые женщины! Чтобы в судьбе было больше удач и побед, и всегда была уверенность в том, что самые прекрасные события и возможности еще ждут впереди! С юбилеем!

Короткое поздравление с тридцатилетием мужчине

  • Не волнуйся, в 30 ты такой же классный, как и в 29. С Днем рождения!
  • С Днем рождения, удивительный человек. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, что ты будешь делать в следующие 30 лет!
  • С 30-летием! Пусть перед тобой будет открыт целый мир возможностей, пусть улыбается успех во всех делах и сбываются мечты!
  • С твоим 30-летием! Желаю долголетия. Достичь, уметь, хотеть И в жизни всё успеть!
  • Желаю открытий, желаю побед. Все сделать возможно, когда тридцать лет!
  • 30 лет — прекрасный возраст, поздравляю я тебя. Будут рядом пусть по жизни только верные друзья.

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения в стихах для мужчины.

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