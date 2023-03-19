Вітання з 30-річчям чоловікові: побажання на будь-який смак

Знайдіть гарні слова для іменинника

Тридцятиліття — важлива подія в житті людини. Це час згадати минуле, порадіти сьогоденню та з надією дивитися у майбутнє.

Якщо вам потрібно привітати чоловіка з 30-річчям, постарайтеся приділити час, щоб вигадати для нього дотепне, миле та оригінальне побажання. Якщо ідей немає, то чудове привітання з ювілеєм хлопцю можна знайти у цій добірці "Телеграфа".

Вітання з 30-річчям чоловікові

Твій 30-й день народження — чудовий час, щоб подивитися на своє життя. Просто пам’ятай, що ти ще молодий і можеш вибрати будь-яку дорогу. Усього тобі найкращого! З Днем народження!

Нехай завжди будуть поряд близькі й друзі, і ті, з ким хочеться поділитися радістю! Здоров’я та довгих років життя тобі та твоїм близьким, більше позитиву, яскравих вражень та розуміння! Нехай усе складеться так, як і було задумано!

Вітаю із 30-річчям! Нехай життя змінюється тільки на краще, дарує нові враження, радості та найчудовіші можливості, а юнацький запал і прекрасний настрій нехай ніколи тебе не покидають!

Для справжнього чоловіка ще один рік життя – це лише привід для веселощів та свята, з яким ми тебе і вітаємо! Нових тобі перемог! Нехай здоров’я ніколи не підводить, а оточення тільки тішить! Нехай буде менше звичайних буднів і якнайбільше яскравих барвистих днів, щоб душа співала від прекрасного життя!

Бажаю, щоб ти завжди опинявся у потрібний час у потрібному місці, щоб завжди оточували близькі, друзі та гарні жінки! Щоб у долі було більше успіхів і перемог, і завжди була впевненість у тому, що найпрекрасніші події та можливості ще чекають попереду! З ювілеєм!

Коротке привітання з тридцятиліттям для чоловіка

Не хвилюйся, в 30 ти такий же класний, як і у 29. З Днем народження!

З Днем народження, дивовижний чоловік. Я не можу дочекатися, щоб побачити, що ти робитимеш у наступні 30 років!

З 30-річчям! Нехай перед тобою буде відкритий цілий світ можливостей, нехай посміхається успіх у всіх справах і справджуються мрії!

З твоїм 30-річчям! Бажаю довголіття. Досягти, вміти, хотіти й в житті все встигнути!

Бажаю відкриттів, бажаю перемог. Все зробити можна, коли тобі тридцять років!

30 років – чудовий вік, вітаю я тебе. Будуть поруч нехай по життю лише вірні друзі.

Раніше "Телеграф" публікував вітання з днем народження у віршах для чоловіка.