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День сорока святых: поздравления в картинках и открытках с праздником

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
День сорока святых - поздравления
День сорока святых - поздравления

В этот день принято молиться о здравии и прощении грехов

Каждый год, 22 марта, православные христиане отмечают важный праздник, в который вспоминают подвиг сорока Севастийских мучеников. Это смелые римские воины, которые приняли жестокую смерть во имя христианской веры.

В этот день принято молиться за любимых мужчин и печь специальные булочки – жаворонки. Их так называют, потому, что по преданию, молитву 40 мучеников, которая летит к Господу, напоминает песня этой птицы.

Также люди верят, что в этот праздник можно вымолить прощение за свои грехи, поэтому важно 22 марта посетить церковь, чтобы послушать литургию. Не лишним будет исповедаться и причаститься.

"Телеграф" поздравляет своих читателей с этим праздником, и, чтобы и вы могли поздравить своих родных, близких и друзей, мы собрали для вас подборку душевных поздравлений с Днем сорока святых в картинках и открытках.

День сорока святых 22 марта: поздравления в картинках и открытках

День сорока святых 22 марта
День сорока святых 22 марта поздравления
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День сорока святых
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Ранее "Телеграф" рассказывал, на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники из-за изменений в церковном календаре.

Теги:
#Праздник #День Сорока святых #День сорока Севастийских мучеников