День сорока святих: привітання у картинках та листівках зі святом

Цього дня заведено молитися про здоров’я та прощення гріхів

Щороку, 22 березня, православні християни відзначають важливе свято, яке згадують подвиг сорока Севастійських мучеників. Це сміливі римські воїни, які прийняли жорстоку смерть заради християнської віри.

Цього дня заведено молитися за коханих чоловіків та пекти спеціальні булочки – жайворонки. Їх так називають, тому що за переказами, молитву 40 мучеників, яка летить до Господа, нагадує пісня цього птаха.

Також люди вірять, що цього свята можна вимолити прощення за свої гріхи, тому важливо 22 березня відвідати церкву, щоб послухати літургію. Не зайвим буде сповідатися та причаститися.

"Телеграф" вітає своїх читачів із цим святом, і, щоб і ви могли привітати своїх рідних, близьких та друзів, ми зібрали для вас добірку душевних привітань із Днем сорока святих у картинках та листівках.

День сорока святих 22 березня: привітання у картинках та листівках

Раніше "Телеграф" розповідав, на які дні у 2023 році будуть припадати головні християнські свята через зміни у церковному календарі.