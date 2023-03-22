Рус

День сорока святих: привітання у картинках та листівках зі святом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
День сорока святих – вітання
День сорока святих – вітання

Цього дня заведено молитися про здоров’я та прощення гріхів

Щороку, 22 березня, православні християни відзначають важливе свято, яке згадують подвиг сорока Севастійських мучеників. Це сміливі римські воїни, які прийняли жорстоку смерть заради християнської віри.

Цього дня заведено молитися за коханих чоловіків та пекти спеціальні булочки – жайворонки. Їх так називають, тому що за переказами, молитву 40 мучеників, яка летить до Господа, нагадує пісня цього птаха.

Також люди вірять, що цього свята можна вимолити прощення за свої гріхи, тому важливо 22 березня відвідати церкву, щоб послухати літургію. Не зайвим буде сповідатися та причаститися.

"Телеграф" вітає своїх читачів із цим святом, і, щоб і ви могли привітати своїх рідних, близьких та друзів, ми зібрали для вас добірку душевних привітань із Днем сорока святих у картинках та листівках.

День сорока святих 22 березня: привітання у картинках та листівках

День сорока святих 22 березня
День сорока святих 22 березня вітання
День сорока святих вітання
День сорока святих
День сорока святих картинки
День сорока святих листівки

Раніше "Телеграф" розповідав, на які дні у 2023 році будуть припадати головні християнські свята через зміни у церковному календарі.

Теги:
#Свято #День Сорока святих #День сорока Севастійських мучеників