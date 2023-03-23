С днем ангела, Галя! Красочные открытки и поздравления с именинами

"Телеграф" подготовил красивые открытки с Днем ангела Галины

Каждый год, 23 марта — это день всех Галин, потому, что они отмечают день своего имени — свои именины. В этот день церковь вспоминает святую мученицу Галину Коринфскую, которая жила в Греции в начале III века. Девушка не отреклась своей веры в Иисуса Христа, за что и была убита в 258 году.

Имя Галина образовано от древнегреческого Галене и означает "спокойствие", "тишина", "штиль (на море)", "безмятежность", "морская гладь". Также есть варианты, что имя пошло от итальянского слова "gallina", что в переводе "цыпленок", "курица"; или же от старорусского Галя, которое истолковывают как "кошечка".

Галина — прямолинейная, упорная, справедливая, честная, напористая, трудолюбивая и уверенная в себе девушка, которая никогда не останавливается перед трудностями. Галина постоянно движется вперед, ведь просто не способна долго сидеть на месте.

"Телеграф" собрал для вас подборку красивых поздравительных открыток и картинок на украинском языке с именинами Галины, чтобы каждый желающий мог выбрать поздравление и отправить его виновнице торжества. Не забудьте выделить всего минутку своего времени и отправьте поздравление своим знакомым.

Поздравления с днем ангела Галины: картинки и открытки

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам запрещено дарить любимым телефоны. А также, почему народные приметы запрещают дарить жемчуг женщинам на праздник.