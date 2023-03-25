Красивое поздравление с 70-летием мужчине: пожелания своими словами и с юмором

Выберите для юбиляра лучшие пожелания к 70-летию

70-летие — прекрасный праздник, достойный добрых слов и теплых пожеланий. Именинник прожил долгие годы, и это достижение следует отметить в поздравлении с юбилеем. Сердечные пожелания с 70-летием мужчине могут доставить ему радость в особенный день.

"Телеграф" собрал в подборку душевные, короткие и прикольные поздравления с 70-летним юбилеем мужчине. Любое из них вы можете подарить своему знакомому юбиляру.

С 70-летним юбилеем мужчине

С 70-летием! Теперь вы можете сесть, расслабиться и с радостью насладиться своими достижениями, пришло время вам посмотреть, как ваши дети усердно работают.

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Желаю счастья, здоровья и процветания. Вы должны продолжать смотреть вперед, и получать от каждого дня все по максимуму. С юбилеем!

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Поздравляю с 70-летием! Пусть жизнь сбавит темп и позволит наслаждаться в полной мере каждым новым днём. Желаю силы и уверенности, выдержки и рассудительности в каждом деле. Желаю гордиться прожитыми годами, желаю построить нескромные планы ещё на много лет вперёд. И пусть все эти планы успешно воплощаются в жизнь.

С 70-летием! Жизнь длиннее, чем ты думаешь. Даже в таком возрасте. Продолжай мечтать и воплощай эти мечты в реальность!

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Надеюсь, этот день принесет вам всю радость и счастье, которых вы так заслуживаете. Сядьте, расслабьтесь и получайте удовольствие в окружении своей семьи и друзей, для которых вы так много значите

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Поздравляю Вас с 70-летием! От души желаю чувствовать себя счастливым человеком того самого возраста, в котором можно детям и внукам дать ценный совет, в котором можно не бояться совершить ошибку, в котором есть, чем гордиться и о ком вспомнить, в котором хочется петь и радоваться каждому новому дню! Желаю Вам здоровья, уважения, достатка и крепкой любви семьи!

Прикольные поздравления с 70-летним юбилеем мужчине

В своем поздравлении вы можете подшутить над именинником, которому исполнилось 70. Но делать это нужно с осторожностью и сначала оценить, насколько он предрасположен к юмору.

Многие люди в этом возрасте уже смиряются с тем, что они уже не самые молодые. Они могут и сами остро пошутить про возраст. Другие реагируют чутко, и лучше воздержаться от отправки им каких-либо забавных сообщений.

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Ты узнал, что постарел, когда твои свечи вышли дороже, чем твой торт! С юбилеем!

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С днем ​​рождения! В 70 лет задуть каждую свечу на праздничном торте не проблема. Проблема в том, чтобы не разрушить все свои зубные протезы одновременно.

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С 70-летием! С 70 свечами на праздничном торте, которые нужно задуть. Тебе не придется тренировать свои легкие в течение месяца!

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с юбилеем для женщины.