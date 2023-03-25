Гарне привітання з 70-річчям для чоловіка: побажання своїми словами та з гумором

Виберіть для ювіляра найкращі побажання до 70-річчя

70-річчя — чудове свято, гідне добрих слів та теплих побажань. Іменинник прожив довгі роки, і це досягнення слід відзначити у привітанні з ювілеєм. Сердечні побажання з 70-річчям чоловікові можуть принести йому радість в особливий день.

"Телеграф" зібрав у добірку душевні, короткі та прикольні привітання із 70-річним ювілеєм чоловікові. Будь-яке з них ви можете подарувати своєму знайомому ювіляру.

З 70-річним ювілеєм чоловікові

З 70-річчям! Тепер ви можете сісти, розслабитися та з радістю насолодитися своїми досягненнями, настав час вам подивитися, як ваші діти старанно працюють.

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Бажаю щастя, здоров’я та процвітання. Ви повинні продовжувати дивитися вперед і отримувати від кожного дня все по максимуму. З ювілеєм!

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Вітаю із 70-річчям! Нехай життя зменшить темп і дозволить насолоджуватися повною мірою кожним новим днем. Бажаю сили та впевненості, витримки та розважливості у кожній справі. Бажаю пишатися прожитими роками, бажаю побудувати нескромні плани ще на багато років наперед. І нехай усі ці плани успішно втілюються у життя.

З 70-річчям! Життя довше, ніж ти думаєш. Навіть у такому віці. Продовжуй мріяти та втілюй ці мрії в реальність!

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Сподіваюся, цей день принесе вам всю радість і щастя, на які ви так заслуговуєте. Сядьте, розслабтеся та отримуйте задоволення в оточенні своєї сім’ї та друзів, для яких ви так багато значите.

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Вітаю Вас із 70-річчям! Від душі бажаю почуватися щасливою людиною того самого віку, в якому можна дітям і онукам дати цінну пораду, коли можна не боятися зробити помилку, коли є чим пишатися і про кого згадати, коли хочеться співати та радіти кожному новому дню! Бажаю Вам здоров’я, поваги, достатку та міцної любові рідних!

Прикольні привітання із 70-річним ювілеєм чоловікові

У своєму привітанні ви можете пожартувати з іменинника, якому виповнилося 70. Але робити це потрібно з обережністю і спочатку оцінити, наскільки він схильний до гумору.

Багато людей у цьому віці вже упокорюються з тим, що вони вже не наймолодші. Вони можуть і самі гостро пожартувати про вік. Інші реагують чуйно, і краще утриматися від надсилання їм будь-яких кумедних повідомлень.

Ти дізнався, що постарів, коли твої свічки вийшли дорожче, ніж твій торт! З ювілеєм!

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З днем ​​народження! У 70 років задути кожну свічку на святковому торті не проблема. Проблема в тому, щоби не зруйнувати всі свої зубні протези одночасно.

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З 70-річчям! З 70 свічками на святковому торті, які треба задути. Тобі не доведеться тренувати свої легені протягом місяця!

Раніше "Телеграф" публікував гарні привітання з ювілеєм для жінки.