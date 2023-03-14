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Рівноправ'я поки на словах? Чи готові українські чоловіки ділитися з жінками владою та грошима

Автор
Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв
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Автор
Поки чоловіки розгойдуються, українським жінкам варто займати активнішу життєву позицію Новина оновлена 14 березня 2023, 17:24
Поки чоловіки розгойдуються, українським жінкам варто займати активнішу життєву позицію. Фото Pixabay

Чоловіки погоджуються на рівноправ'я з жінками, але не рвуться втілювати його в життя

В Іспанії планують ухвалити закон, за яким жінок у владі має бути стільки ж, скільки і чоловіків. Як виявилося, половина українців вважають, що у нашій державі також слід збільшити частку жінок у владі, а понад 80 відсотків хочуть, щоб зарплати представників прекрасної і сильної статі були однаковими.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group минулого тижня.

На запитання анкети "Як ви вважаєте, чи має в Україні бути більше жінок у владі?", думки респондентів розподілилися таким чином:

  • так, треба більше жінок у владі — 50,0%;
  • ні, жінок і так достатньо — 24,6%;
  • у владі мають бути лише чоловіки — 2,7%;
  • важко відповісти — 22,7%.

При цьому вважають, що в Україні слід законодавчо регламентувати відсоток жінок у владі лише 14,2 відсотків опитаних. "Радше так" відповіли 18,9% респондентів; радше ні — 25,7%; ні — 27,1%; важко відповісти було 14,0%.

На наступне запитання "Якою є зараз зарплата у жінок щодо зарплати чоловіків?" відповіді громадян виглядають так:

  • набагато вищою — 1,7%;
  • вищою — 3,7%;
  • такою самою — 50,5%;
  • нижчою — 40,4%;
  • набагато нижчою — 3,7%.

Переконані, що зарплата жінок щодо зарплати чоловіків має бути набагато вищою — 3,4%; вищою — 6,9%; такою самою — 84,2%; нижчою — 3,4%; набагато нижчою — 2,0% опитаних.

З приводу рівності в обов'язках чоловіків та жінок, опитані соціологами українці вважають, що у прекрасної статі:

  • обов'язки мають бути значно більші — 2,7%;
  • обов'язки мають бути радше більші — 1,5%;
  • обов'язки мають бути такі самі — 71,4%;
  • обов'язки мають бути радше менші — 15,3%;
  • обов'язки мають бути значно менші — 3,9%;
  • важко відповісти — 4,7%.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 11 березня.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, за яким "жіночим" показником Україна обігнала багато країн Заходу.

Окрім того, ми розповіли про три ситуації, коли висока зарплата дружини призводить до розлучення.

Теги:
#Жінки #Опитування #Соціологія #Active Group #Рівноправність