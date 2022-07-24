Обігнали багато країн НАТО: названо кількість жінок, які служать у ЗСУ

Багато жінок не змогли залишатися вдома після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Проходження служби в армії нарівні з чоловіками є доступним для українських жінок далеко не перший рік. Повноцінна війна з росією не стала винятком, тому багато українок опинилися на фронті. Зараз у лавах ЗСУ офіційно перебуває понад 50 тисяч представниць прекрасної статі. Ще частина чекає на необхідність ставати на військовий облік, проте призов військовозобов’язаних жінок до армії буде виключно добровільним.

Таку інформацію повідомляє "Укрінформ", посилаючись на заяву заступника Міністра оборони України Ганни Маляр. Чиновниця підкреслила, що кількість наших жінок, які несуть військову службу, значно перевищує показники багатьох країн-членів НАТО.

Загалом статус військовослужбовиць наразі має близько 38 тисяч жінок. З них п’ять тисяч і знаходяться безпосередньо на лінії вогню нарівні з чоловіками. Вони виконують такі ж бойові завдання, працюючи навідницями вогню, снайперками та обіймаючи інші відповідальні посади.

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Окрім цього, наголосила Маляр, у Збройних Силах України працюють ще й цивільні жінки. Тому загальні підрахунки щодо українок, причетних до повноцінної роботи армії, демонструють цифру, яка перевищує 50 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що варто знати жінкам про мобілізацію під час дії воєнного стану.

Також ми писали, чи є побоювання щодо закриття кордонів для військовозобов’язаних українок після становлення військового обліку.