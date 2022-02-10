Більшість розлучень походять не від великих зарплат, а від маленьких, від злиднів та невлаштованості.

Якщо дружина має більшу зарплату або вищу посаду — це вже не сім’я! – гордо заявив одного разу відомий слюсар Гоша. Щоправда, потім передумав. З того часу минуло сорок років, але окремі громадяни продовжують час від часу "давати Гошу", дізнавшись про вищу зарплату дружини. Іноді взаємні претензії подружжя заходять так далеко, що доходить і до розлучення.

Ситуація перша. Чоловік турбується, як він виглядає поряд

Нещодавно мені попався на очі пост про молодого чоловіка, який просто перед важливим заходом сховав туфлі подруги. Відповідь на запитання, навіщо йому це треба було, дуже проста. Зріст хлопця ледь досягав 167 сантиметрів, а дівчина була високою красунею. В результаті дівчині довелося надіти сандалі, які з вечірнім платтям виглядали безглуздо. Потім, звичайно, дівчина про все здогадалася і дуже лаялася. А хлопець образився і пішов скаржитися в соцмережі на несправедливість – самій треба розуміти, що не можна бути вищою за чоловіка… Найцікавіше, що якщо вона одного разу піде, то молодик буде впевнений – це сталося через низький зріст…

Приблизно також поводяться громадяни, впевнені – здобувачем у сім’ї має бути чоловік (а таких у нас за опитуваннями не менше ніж 54%). Не все звичайно, але... До речі, 17% жінок вважають за краще приховувати від чоловіка свою зарплату, мабуть, для того, щоб не спровокувати конфлікт у сім’ї.

Ситуація друга. Чоловік вживає активних заходів для збереження статус-кво

До речі, юнак, який сховав туфлі – лапушка в порівнянні з тими чоловіками, які вирішили будь-що загальмувати кар’єрне зростання дружини. Читала, наприклад, замітку про чоловіка, який, бажаючи зберегти сім’ю від руйнування після призначення дружини начальницею, знищив її гардероб. Для цього він обприскав все в шафі акумуляторною рідиною і тішився наслідками. Дружина ж таку підтримку з боку чоловіка не оцінила і подала на розлучення. А заразом і вимагала відшкодувати збитки (збитки вийшли значними, враховуючи дублянку, пальто та шубу). Упевнена, що цей "гоша" досі пов’язує відхід дружини з її підвищенням.

Не хочу, звичайно, сказати, що ситуація з зіпсованим гардеробом – повсюдна, але в опитуванні причину розлучення 1% чоловіків вказують зайву емансипацію жінок. Думаю, що чоловік тієї жінки – у перших лавах.

Ситуація третя. Чоловік намагається зберегти статус ватажка, але не тягне

Не хочу, звичайно, сказати, що ситуацій, у яких рішення про уникнення "бідного" чоловіка може прийняти жінка, не буває. Декілька таких сімейних драм розігралися прямо перед моїми очима. Але ось що цікаво – ініціатором догляду у цьому випадку була навіть не сама дружина… а її тато.

Часто в чоловічих пабліках я бачу поради вибирати жінку з жорсткої патріархальної сім’ю, яка звикла слухатися батька. Мовляв, тоді вона і чоловіка слухатиметься. Так ось, у житті це чомусь спрацьовує навпаки. І слова "він тебе недостойний, принцеса" часто каже саме батько. Адже патріархальне виховання – воно не лише про права чоловіків, а й їхні обов’язки.

Ну а загалом більшість розлучень (за даними різних опитувань від 33% до 46%) походять не від великих зарплат, а від маленьких, від злиднів та невлаштованості. Отже, якщо дружина йде на підвищення, варто за неї порадіти. А потім підтримати. Тоді і ймовірність розлучення знизиться в рази.

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