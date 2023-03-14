Равноправие пока на словах? Готовы ли украинские мужчины делиться с женщинами властью и деньгами

Мужчины соглашаются на равноправие с женщинами, но не рвутся воплощать его в жизнь

В Испании планируют принять закон, согласно которому женщин во власти должно быть столько же, сколько мужчин. Как оказалось, половина украинцев считают, что в нашем государстве тоже следует увеличить долю женщин во власти, а более 80 процентов хотят, чтобы зарплаты представителей прекрасного и сильного пола были одинаковыми.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group на прошлой неделе.

На вопрос анкеты "Как вы считаете, должно ли в Украине быть больше женщин во власти?", мнения респондентов распределились следующим образом:

да, нужно больше женщин во власти — 50,0%;

нет, женщин и так достаточно – 24,6%;

во власти должны быть только мужчины – 2,7%;

затруднились ответить — 22,7%.

При этом считают, что в Украине следует законодательно регламентировать процент женщин во власти только 14,2 процента опрошенных. "Скорее да" ответили 18,9% респондентов; скорее нет – 25,7%; нет — 27,1%; затруднились с ответом 14,0%.

На следующий вопрос "Какая сейчас зарплата женщин по сравнению с зарплатой мужчин?" ответы граждан выглядят таким образом:

гораздо выше – 1,7%;

выше — 3,7%;

такая же — 50,5%;

ниже — 40,4%;

гораздо ниже – 3,7%.

Уверены, что зарплата женщин по сравнению с зарплатой мужчин должна быть намного выше — 3,4%; выше — 6,9%; такой же — 84,2%; ниже — 3,4%; гораздо ниже – 2,0% опрошенных.

По поводу равенства в обязанностях мужчин и женщин, опрошенные социологами украинцы считают, что у прекрасного пола:

обязанности должны быть значительно больше – 2,7%;

обязанности должны быть больше — 1,5%;

обязанности должны быть такие же — 71,4%;

обязанности должны быть меньше — 15,3%;

обязанности должны быть значительно меньше – 3,9%;

затруднились ответить — 4,7%.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 11 марта.

Напомним, "Телеграф" писал, по какому "женскому" показателю Украина обогнала многие страны Запада.

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