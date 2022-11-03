Середня різниця в зарплаті між жінками та чоловіками становить близько 20%.

"Cвєтік, ну навіщо так різко, ти ж дівчинка", "світлана, візьми собі ще 115-й проект, ти ж жінка, а жінки – багатозадачні", "Ні, на цю нараду ми зберемося чоловічим колом, вас ще на світі не було, коли ми починали це обговорювати, та й не жіноча ця справа" — ці ще сотні інших "точок диференціації", впевнена, кожна жінка-менеджер зустрічала у своєму житті.

Не важливо, наскільки ти крутий професіонал, скільки в тебе нагород, успішних проектів, співробітників та дипломів, якщо ти дівчинка, то ти дівчинка. І це непогано. Я не поділяю багато ідей фемінізму і вважаю, що ми різні, і бути дівчинкою круто. І є багато речей, які дозволяють нам легше і швидше досягати успіху. І коли ти успішна, то здається, що немає жодної нерівності, немає жодних "підколів" на нарадах із чоловіками, немає жодної дискримінації — ані фінансової, ані побутової. Але тут тобі трапляється книга, і ти дізнаєшся, що у світі:

* лише 8% жінок – СЕО,

* лише 20 жінок – глави держав,

* 20,3% обраних парламентаріїв у світі – жінки,

* Середня різниця в зарплаті між жінками та чоловіками становить близько 20%.

Можна, звичайно, все пояснити глобальною несправедливістю, історичною пам'яттю, генетикою, нейро чимось там і чим завгодно, але, виявляється, ми самі робимо помилки (у книзі їх 133), які призводять до такої розстановки речей.

1. Припускати, що правила одні для всіх

Хотілося б, та ні. Давайте подумаємо, скільки разів ми чули, що жінку називали стервом, тоді як чоловіка – лідером/напористим/ініціативним, навіть якщо вони демонстрували однакову модель поведінки. Хоч би скільки ми вигадували для себе, що правила гри для всіх однакові, – ні. І якщо ви будете поводитися, як чоловік, це не принесе вам запаморочливого успіху. Якщо кролик думає, що він вовк і влазить у бійку з вовками, його з'їдять. Решта – казки.

2. Багатозадачність

Біологічно, через те, як працює головний мозок, жінки краще справляються з безліччю завдань, ніж чоловіки. Але тільки тому, що ви можете, ще не означає, що ви повинні. Так само доведено, що чим більше завдань ви робите паралельно, тим менш ви ефективні в кожній окремо взятій задачі. Крім того, мультизадачність призводить до стресу, який, у свою чергу, призводить до погіршення пам'яті, тривожності та депресій.

3. Потреба подобатися

У кожній із нас живе маленька дівчинка, якій потрібно подобатися. І нічого поганого у цьому немає. Погано, коли таке бажання стає перепоною для дорослої раціональної жінки. Коли ви не відмовляєте, щоб не образити, витрачаєте порожній час, щоб здаватися милою, робите чужу роботу, щоб сподобатися і так далі. Вміти подобатися – важлива компетенція і для чоловіків, і для жінок, без цього успіху не досягти. Просто одного цього недостатньо.

4. Багато працювати і думати, що цього достатньо

Іноді кажуть, що жінка має працювати вдвічі більше, аби досягти половини успіху чоловіка. І тому жінки перестають їсти, спати, думати про себе та живуть роботою. Але за фактом підвищують і просувають не тих, хто демонструє більшу працьовитість, а тих, хто демонструє впевненість, лояльність, командність та характер. Працювати багато потрібно, але цього замало.

5. Чекати, що вам просто так дадуть те, чого ви хочете і заслужили

Ніхто нічого вам не повинен і не дасть, якщо ви не позначите, що це для вас важливо. Жінки, на відміну від чоловіків, майже завжди відчувають провину та незручність, коли просять про підвищення зарплати. Тому якщо вам не дали заслужений бонус, або не пропонують зайняти позицію, на яку ви заслуговуєте, перш ніж звинувачувати себе і страждати, спробуйте озвучити свою позицію.

6. Боязнь когось образити

Хороші дівчатка впевнені, що коли вони впроваджують зміни, іншим може бути боляче та незручно, їх можуть вважати егоїстками та кар'єристками. Тому що якщо хтось хоче змін, є інший, для якого status quo і так добре працює. Успішні жінки сприймають опір та незгоду як неминучу частину стосунків.

7. Не ставити запитань, щоб не здатися дурною

Задавати помірну (важливо не перегнути) кількість питань – ознака впевненості у собі та бажання зробити роботу добре, а аж ніяк не дурниці. Якщо співрозмовник змушує вас почуватися безглуздо через запитання, які ви ставите, — прийміть, це його проблема, а не ваша. Якщо не допомагає — запитайте, чому він так поводиться.

8. Віра в баланс "робота — особисте життя"

Якщо ви поділяєте ці поняття, забудьте про баланс. Доведеться чимось жертвувати, чим вибирати вам. Якщо робота — частина життя, тоді інша справа, тільки не потрібно самообманів, інакше ви закінчите почуттям провини та незадоволеності по всіх напрямках.

9. Занадто багато/мало інформації

Ми живемо в такий час, коли, якщо хочеш бути успішним, не можна дозволити собі не бути онлайн. У той же час потрібно бути дуже уважним і намагатися давати тільки ту інформацію, яка працює на вас. Наприклад, якщо ви працюєте в офісі зі строгими правилами, то фото в купальнику, з алкоголем і з вечірок – не найкраще доповнення до вашого профайла.