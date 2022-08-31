Привітання з ювілеєм начальниці своїми словами, красиві картинки та листівки.

Привітання з ювілеєм жінці начальнику має бути витонченим та діловим.

У кожному робочому колективі настає той день, коли треба вітати з Днем народження свою начальницю. А якщо в неї ще й ювілей, то це взагалі подвійне свято, і набагато відповідальніше. Коротко кажучи, одним квітами не обійтися. Оскільки багато компаній зараз працюють віддалено, привітати керівницю можна або телефоном, або надіславши їй привітання до месенджера чи соціальних мереж. Та навіть якщо ви продовжуєте працювати в офісі і можете привітати начальницю особисто, це не завадить вам надіслати їй повідомлення з вітанням ще раз.

Зображення або листівки з днем народження керівнику жінці є відмінним варіантом привітання з ювілеєм, якщо ви не знаєте, що написати. Проте все ж таки варто пам’ятати, що привітання начальниці мають бути більш офіційними та діловими, без натяків чи незрозумілих жартів. Звичайно, якщо ваші стосунки це дозволяють, то ви можете собі дозволити більше, але все одно палицю перегинати не варто.

У даному матеріалі "Телеграф" зібрав найяскравіші та найкрасивіші листівки, картинки та привітання з ювілеєм начальнику жінці, які точно сподобаються та запам’ятаються вашому керівнику у її день народження.

Привітання з ювілеєм керівнику жінці: картинки та листівки

Привітання начальниці з ювілеєм у прозі

Сильна і вольова, мудра і розважлива, чарівна і прекрасна — саме такою може бути справжня жінка-керівник. У день Вашого ювілею бажаємо Вам йти шляхом процвітання, спрямувати життєвий компас на успіх і з вірою у чудове проходити всі повороти долі. Вітаємо!

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Прекрасну жінку та найкращу начальницю вітаю з ювілеєм. Побажаю Вам надзвичайної удачі у справах та досягнення високих успіхів, чуйного керівництва та неймовірних сил, поваги та розуміння оточуючих, відмінного достатку та особистого блага, доброго настрою та міцного здоров’я.

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Приголомшливу жінку, прекрасну начальницю вітаю з днем народження. Хочеться побажати вічної краси та доброти душі, щоденної радості та удачі, успішної діяльності та високих досягнень, усіх земних благ та великого щастя.

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Приголомшливу жінку, милу і добру начальницю вітаю з днем народження. Побажаю щирого щастя, вірного кохання та добробуту, поваги оточуючих, креативних ідей та високих успіхів, стабільного процвітання, незатьмареної краси та безперечної удачі.

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Вітаємо Вас з ювілеєм та поспішаємо сказати найдобріші слова на Вашу адресу. Ви не просто чарівна жінка, а й чудовий керівник. Нехай у кожному підприємстві створює гідні умови праці такий сумлінний та організований директор, як Ви.

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