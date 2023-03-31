Теплые поздравления с днем рождения мужчине: пожелания на украинском языке

Мужчине будет приятно получить искренние и добрые пожелания на украинском языке

Каждый мужчина хочет чувствовать себя нужным, важным и желанным. И когда как не в день рождения стоит в лишний раз напомнить ему о значимости. Правильно подобранные красивые пожелания помогут вам по-настоящему порадовать именинника.

Специально для своих читателей "Телеграф" собрал душевные пожелания с днем рождения мужчине на украинском языке в стихах и прозе. А если одних слов будет недостаточно, выберите для него еще и красивую поздравительную открытку.

С днем рождения мужчине на украинском

З Днем народження! Бажаю міцного здоров'я, успіху, добробуту, добра, радості, любові, щастя, гарного настрою, посмішок, яскравих вражень. Нехай тепло й затишок завжди панують у твоєму домі, хай сонячне світло зігріває в будь-яку погоду, а бажання здійснюються тільки-но ти про це подумаєш.

В твій день народження бажаю, Щоб тебе щастя обіймало. Щоб серце завжди процвітало, Були добробут і тепло. Хай поруч будуть добрі люди, Нехай лунає дзвінкий сміх. В душі кохання завжди буде, Живи і радуй нас усіх.

З Днем народження! Вітати хороших людей завжди приємно, а таку чудову людину, як ти, – вдвічі приємніше. Я щиро бажаю, щоб у тебе завжди було всього вдосталь: посмішок, сонячних днів, вдалих ситуацій, успіху, захоплення, любові, привітань, підримки, вірних друзів, геніальних ідей, цікавих занять, почуттів та емоцій, сили, хоробрості… Але головне, щоб у потрібну хвилину в тебе завжди було те, що тобі потрібно.

Дозвольте вас сьогодні привітати, Міцного вам здоров’я побажати, Відвертих слів і щирого кохання, Безхмарних днів, удачі, процвітання, Щоб в домі було затишно і мило, Щоб вам доріжку щастя простелило, Нехай турботи не завадять жити, Бажаємо щороку молодіти, Хай друзі будуть не лише у свято, Живіть чудово, радісно, багато!

***

Вітаю з днем народження! Бажаю миру, щастя, чудового настрою. Бажаю залишатися неперевершеною людиною. Бажаю довгого цікавого життя. Бажаю сміливості у своїх прагненнях. Бажаю успіху у всіх справах. Бажаю щирого кохання, душевного спокою, міцних сил, гармонії та здоров’я.

Наші щирі привітання В день народження для Вас! Хай здійсняються бажання Кожен день та кожен час! Побажаємо везіння, Успіхів у справах усіх. Щоб частіше та відверто Дозволяли собі сміх! Легкої, у щасті, долі Та здоров’я на літа. Хай здійсняються бажання, Потребує що душа!

***

Вітаю з днем народження! Нехай всі бажання неодмінно збуваються, мрії стають досяжними, а поруч з тобою нехай будуть лише щирі та правильні люди. Усього найкращого тобі, і будь завжди собою, тобі це дуже личить!

***

Сьогодні твій день, твоє свято,

Дозволь же тебе привітати!

Щоб цілі складались завзято,

Енергії було багато.

Завжди було поруч надійне плече,

Багатство до тебе хай стрімко тече.

Яскравих моментів, поїздок, любові,

Усмішок більше й подарунків від долі.

***

Бажаю, щоб усе в житті складалося так, як серце мріє! Вітаю з днем народження! Бажаю відмінного самопочуття, чудового настрою, постійного щастя, яскравого світу навколо та безліч можливостей для успіху в ньому!

З днем народження вітаю, Щастя зичу і добра. І міцніє хай здоров’я, В серці — ніжності, тепла. Буде вік нехай ваш довгим, Повним пишних перемог. Хай сім’ю прекрасну вашу Береже від лиха Бог. Сили будуть і натхнення, Щоб до цілей своїх йти. Сенс життя в любові ближніх Вам бажаю віднайти.

Ранее "Телеграф" публиковал шуточные поздравления с днем рождения мужчине.