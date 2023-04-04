Поздравления парню с днем рождения: пожелания в стихах и прозе

Тексты пожеланий для парня с днем рождения

Парни любят и ценят теплые слова и внимание. Поэтому красивое поздравление с душевными пожеланиями станут отличным дополнением к подарку на день рождения.

"Телеграф" собрал варианты пожеланий с днем рождения для любимого, молодого или просто знакомого парня в стихах и своими словами. Выбирайте подходящие слова и поздравляйте своего именинника.

Красивые пожелания парню на день рождения

Любимый мой! С днем рождения! Желаю, чтобы все, к чему ты стремишься, с каждым днем лишь приближалось. Чтобы мечты превратились в действительность, а если тебе нужна муза для достижения всех целей, то ты знаешь где искать ее. С праздником!

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Сегодня мы впервые празднуем твой День рождения вместе… и мне кажется, что я нахожусь на лучшем празднике в мире! Во главе его – ты, сегодня все гости поздравят тебя и пожелают много хорошего, и пусть все сбудется! А потом, когда все разойдутся по домам, я обниму тебя и признаюсь в любви и повторю то, что пожелаю сейчас… Пусть для тебя каждый день светит солнышко, звезды и луна! Пусть за тобой всегда следует твой ангел-хранитель и бережет, помогает и исполняет все желания!

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Желаю тебе, смелости, отваги и мужской стойкости. Чтобы на твоем жизненном пути встречались только добрые, умные и отзывчивые люди. Пусть тебя окружают верные и преданные друзья. Так же хочется пожелать тебе, быть востребованным, желанным и любимым!

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Прими в этот твой праздник мои скромные поздравления. Ты знаешь, я тебя люблю, поэтому хочу пожелать всего только самого светлого и доброго: мудрости, здоровья, увлечений интересных, друзей верных, во всём честных, удачных поездок, покупок, экзаменов. Никогда не унывай, чаще улыбайся, знай, улыбочка твоя очень радует меня.

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Милый мой, поздравляю тебя с днем рождения! Я желаю, чтобы каждый прожитый год, запомнился тебе только хорошими событиями, а наступление нового года твоей жизни означало предвкушение новых побед и достижений! Я люблю тебя и очень хочу провести с тобой рядом еще много лет!

Поздравления с днём рождения для парня

Парнишка, с Днем рождения тебя поздравляю! Желаю быть всегда здоровым, черпать позитив и радость в этой жизни и дарить близким людям. А еще желаю тебе быть верным, преданным другом, пылким и страстным любовником, успешным человеком и настоящим мужчиной, который умеет держать слово, имеет честь и легко покоряет новые жизненные горизонты.

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Спешу поздравить с Днем рождения отличного парня, настоящего друга. Хочу пожелать здорового тела и сильного духа, искренности в отношениях, оптимизма в жизни, любви и верных друзей, а также новых побед и свершений.

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С днем рождения! Пусть непременно сбываются мечты, пусть исполняются желания! Большой чистой любви, радости, свободы и благополучия! Пусть все будет так, как ты задумал!

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Спешу поздравить с днём рождения! Желаю, чтобы каждый день у тебя было прекрасное настроение и повод для радости. Крепкого здоровья тебе, счастья и благополучия. Пусть судьба будет к тебе благосклонна. Побольше оптимизма и хорошего настроя, чтобы во всем были гармония и баланс!

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Поздравляю тебя с днем рождения! Я желаю тебе, в первую очередь, крепкого здоровья и самореализации. Пусть все твои дела идут в гору. И конечно же, желаю тебе огромной любви. Пусть тебе встретится красивая, добрая и нежная девушка, с которой тебе будет легко и приятно проводить время. И пусть тебя всегда ждут дома. Будь бесконечно счастлив и успешен!

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Поздравление парню с днем рождения в стихах

Я выбрала тебя из всех парней, Ведь ты же самый умный, сильный, смелый. И я ни разика за столько долгих дней О выборе своем не пожалела. Надеюсь, что и ты, мой золотой, Встречаешься со мной без сожаленья. Со мной, я знаю, нелегко порой, Но я люблю тебя, мой милый, с днём рожденья!

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Будь успешным, креативным,

Сильным, смелым, позитивным

И немножечко брутальным,

Элегантным, гениальным.

Счастье с ног пускай сбивает,

А здоровье расцветает.

Чтоб не только в день рожденья

Было классным настроенье.

Чтоб икру мог ложкой кушать,

Звон монет все время слушать,

Быть любимым и любить.

В общем, очень круто жить!

С днем рожденья, с днем веселья! Пожеланья принимай: Будь счастливым! Будь удачлив! Никогда не унывай! Пусть в дороге тебе светит Справедливости звезда! Пусть любовь тебя заметит И не бросит никогда!

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения брату от сестры.