Вітання хлопцеві з днем народження: побажання у віршах та прозі

Тексти побажань для хлопця з днем народження

Хлопці люблять і цінують теплі слова та увагу. Тому гарне привітання із душевними побажаннями стануть чудовим доповненням до подарунка на день народження.

"Телеграф" зібрав варіанти побажань із днем народження для коханого, молодого чи просто знайомого хлопця у віршах та своїми словами. Вибирайте відповідні слова та вітайте свого іменинника.

Гарні побажання хлопцеві на день народження

Коханий мій! З Днем народження! Бажаю, щоб усе, чого ти прагнеш, з кожним днем лише наближалося. Щоб мрії перетворилися на дійсність, а якщо тобі потрібна муза для досягнення всіх цілей, то ти знаєш, де шукати її. Зі святом!

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Сьогодні ми вперше святкуємо твій День народження разом… і мені здається, що я перебуваю на найкращому святі у світі! На чолі його — ти, сьогодні всі гості привітають тебе і побажають багато хорошого, і нехай усе здійсниться! А потім, коли всі розійдуться по домівках, я обійму тебе і зізнаюся в коханні й повторю те, що побажаю зараз… Нехай тобі щодня світить сонечко, зорі та місяць! Нехай за тобою завжди слідує твій ангел-охоронець і береже, допомагає і здійснює всі бажання!

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Бажаю тобі, сміливості, відваги та чоловічої стійкості. Щоб на твоєму життєвому шляху зустрічалися лише добрі, розумні та чуйні люди. Нехай тебе оточують вірні та віддані друзі. Так само хочеться побажати тобі, бути затребуваним, бажаним та коханим!

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Прийми у це твоє свято мої скромні вітання. Ти знаєш, я тебе люблю, тому хочу побажати всього лише найсвітлішого і найдобрішого: мудрості, здоров’я, захоплень цікавих, друзів вірних, у всьому чесних, вдалих поїздок, покупок, іспитів. Ніколи не сумуй, частіше посміхайся, знай, усмішка твоя дуже тішить мене.

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Коханий мій, вітаю тебе з днем народження! Я бажаю, щоб кожен прожитий рік запам’ятався тобі лише гарними подіями, а настання нового року твого життя означало передчуття нових перемог та досягнень! Я кохаю тебе і дуже хочу провести з тобою ще багато років!

Вітання з днем народження для хлопця

З Днем народження тебе вітаю! Бажаю бути завжди здоровим, черпати позитив та радість у цьому житті та дарувати близьким людям. А ще бажаю тобі бути вірним, відданим другом, палким і пристрасним коханцем, успішною людиною та справжнім чоловіком, який вміє тримати слово, має честь та легко підкорює нові життєві горизонти.

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Поспішаю привітати з Днем народження чудового хлопця, справжнього друга. Хочу побажати здорового тіла та сильного духу, щирості у стосунках, оптимізму у житті, любові та вірних друзів, а також нових перемог та звершень.

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З Днем народження! Нехай неодмінно справджуються мрії, нехай виконуються бажання! Великої чистої любові, радості, свободи та щастя! Нехай буде так, як ти задумав!

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Поспішаю привітати з днем народження! Бажаю, щоб кожного дня у тебе був чудовий настрій та привід для радості. Міцного здоров’я тобі, щастя та добробуту. Нехай доля буде до тебе прихильна. Більше оптимізму та гарного настрою, щоб у всьому були гармонія та баланс!

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Вітаю тебе з днем народження! Я бажаю тобі насамперед міцного здоров’я та самореалізації. Нехай усі твої справи йдуть угору. І звичайно ж, бажаю тобі величезного кохання. Нехай тобі зустрінеться гарна, добра та ніжна дівчина, з якою тобі буде легко та приємно проводити час. І нехай на тебе завжди чекають удома. Будь нескінченно щасливий та успішний!

Вітання хлопцеві з днем народження у віршах

Із днем народження вітаю! Нехай тебе не покидає Кохання, вдача й оптимізм, Щоб не летів з вершини вниз. А у тяжкі й сумні хвилини, Коли життя лимон підкине, Зроби смачний лимонний сік, Й поводь себе, як чоловік.

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З днем народження тебе

В час святковий привітаю.

Від душі добра тобі

І мрій здійснення бажаю.

Щоб усе, що хочеш ти,

Вмить реальністю ставало,

Щоби щастя у житті

Тебе завжди обіймало.

Мужнього, гарного хлопця вітаю! Успіхів, сил та здоров’я бажаю. Вперто іти до намічених планів Та не чекати небесної манни. Друзів хороших, вірну кохану, Престижну роботу мати та шану. Грошей мішечок й рахунок у банку. Хай підіймається успіхів планка!

Раніше "Телеграф" публікував гарні привітання із днем народження братові від сестри.