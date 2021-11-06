Хлопці, такі хлопці: кумедні анекдоти про бойфрендів, які посміхнуть

Приходить молодий хлопець до хірурга і каже:

— Каструйте мене…

— Навіщо це вам, такому молодому?

— Ви спочатку зробіть, що я вас прошу, а потім я все розповім.

Після операції лікар запитує:

— Ну, і навіщо це вам?

— Розумієте, лікарю, я одружився з єврейкою, а в них такий звичай…

— То вам треба було зробити обрізання!

- А я як сказав?!