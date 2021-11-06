Хлопці, такі хлопці: кумедні анекдоти про бойфрендів, які посміхнуть
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Приходить молодий хлопець до хірурга і каже:
— Каструйте мене…
— Навіщо це вам, такому молодому?
— Ви спочатку зробіть, що я вас прошу, а потім я все розповім.
Після операції лікар запитує:
— Ну, і навіщо це вам?
— Розумієте, лікарю, я одружився з єврейкою, а в них такий звичай…
— То вам треба було зробити обрізання!
- А я як сказав?!
- Як Мишко, що я познайомив тебе з ним місяць тому?
- Я його забракувала.
- Такого хлопця?
- Заміж за нього виходжу!
- Ти чого така сумна?
- Та ось, дізналася, що мій хлопець мені зраджує…
- Твій хлопець – це я! І я тобі, наскільки пам’ятаю, вірний.
- Та не ти, інший…
- Люба, скільки в тебе було хлопців до мене?
- Сім.
- ??! Ти ж казала, що три?
- Так рік минув.
- Весь ранок змагалася з комп’ютерною грою за увагу свого хлопця.
- І що?
- Переміг природний інстинкт. Забив на нас обох і пішов жерти.