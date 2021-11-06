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Хлопці, такі хлопці: кумедні анекдоти про бойфрендів, які посміхнуть

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Хлопці, такі хлопці: кумедні анекдоти про бойфрендів, які посміхнуть

Нова порція жартів до Міжнародного дня чоловіків, які змусять сміятися до сліз

Приходить молодий хлопець до хірурга і каже:

— Каструйте мене…

— Навіщо це вам, такому молодому?

— Ви спочатку зробіть, що я вас прошу, а потім я все розповім.

Після операції лікар запитує:

— Ну, і навіщо це вам?

— Розумієте, лікарю, я одружився з єврейкою, а в них такий звичай…

— То вам треба було зробити обрізання!

- А я як сказав?!

- Як Мишко, що я познайомив тебе з ним місяць тому?

- Я його забракувала.

- Такого хлопця?

- Заміж за нього виходжу!

- Ти чого така сумна?

- Та ось, дізналася, що мій хлопець мені зраджує…

- Твій хлопець – це я! І я тобі, наскільки пам’ятаю, вірний.

- Та не ти, інший…

- Люба, скільки в тебе було хлопців до мене?

- Сім.

- ??! Ти ж казала, що три?

- Так рік минув.

- Весь ранок змагалася з комп’ютерною грою за увагу свого хлопця.

- І що?

- Переміг природний інстинкт. Забив на нас обох і пішов жерти.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти