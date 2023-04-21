Поздравление с днем рождения жене: душевные пожелания от любящего мужа

Выберите самое красивоt поздравление жене с днем рождения

Заботиться о жене, дарить ей любовь и осыпать ее комплиментами — ежедневная задача мужа. Но в день ее рождения все должно быть по-особенному.

Праздник супруги должен значительно выделяться в череде других дней и запомниться надолго. Поздравить жену с днём рождения можно подарком, о котором она долго мечтала, или романтическим ужином в ресторане. Это прекрасные решения. Но ничто не сравнится с трогательными пожеланиями жене с днем рождения.

Для такого случая "Телеграф" составил подборку, в которой вы найдете поздравления для любимой жены на любой вкус. Дайте ей понять, что она ваша единственная и неповторимая в свой день рождения и каждый день.

Поздравление с днем рождения любимой жене в стихах

Любимой женщине моей, Что всех прекрасней и милей, Спешу озвучить поздравления В прекрасный день ее рожденья! На свете нет жены такой, Любимой, милой, озорной, Желаю я тебе, родная, Во всех задумках процветанья! Я красоты не пожелаю, Тебе дана она сполна. Добра и счастья ― точно знаю: Тот, кто любим, счастлив всегда! Желаю, чтоб ты оставалась Такой же любящей женой, Чтоб все мечты осуществлялись, И пусть хранит тебя Господь!

Поздравляю дорогая, С днем рождения тебя! Ты на свете всех любимей И прекрасней для меня. Много счастья я желаю, Чтобы каждый-каждый день Радовалась и смеялась Светом ангельских очей!

Я с гордостью произношу: "Жена"! Одна лишь ты так сердцу дорога, С тобой печали, беды нипочем, И каждый миг душа горит огнем. Сказать, как я люблю не хватит фраз, Хочу тебя я видеть каждый раз, Как только на минутку ты уйдешь, Или, как ангел ласковый, уснешь. Хочу, чтоб в день рождения судьба Была к тебе как никогда мила, И сказкой жизнь бы сделала твою, Чтобы со мной жила ты, как в раю! Всегда будь прежней, милая моя, Юна, умна, здорова, весела, Только с тобой я жизнь пройти хочу, Исполнив твою каждую мечту!

Поздравления с днем рождения для жены своими словами

Солнышко мое. В этот день желаю тебе любви, позитивного настроения и душевного равновесия. Тебя окружают только верные, достойные люди. Мы верим тебе и в тебя. Ты достигаешь всего, что желаешь. Я люблю тебя.

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Любимая жена, с днем рождения. Оставайся всегда такой же изящной, остроумной и сногсшибательной. Я очень рад, что повстречал тебя. Своим оптимизмом ты заражаешь всех вокруг. Ты лучше всех!

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Моя единственная, я поздравляю тебя с днём рождения! Ангел мой, жена любимая, ты для меня лучшая женщина на планете, и я очень люблю тебя и восхищаюсь каждым твоим движением. Пусть же твоя грация и очарование только прибавляет тонкие изящные нотки совершенства. Я тебе желаю счастья, светлых эмоций, душевных встреч и незабвенных минуток сладкого удовольствия. Знай, что всегда рядом я — твоя поддержка, защита, опора, и конечно же, рядом твоя крепкая, любящая семья.

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Любимая моя, хочу, чтобы всегда исполнялись все твои желания, осуществлялись намеченные цели. Пусть на душе всегда будет покой и комфорт. Удачных и светлых дней тебе.

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С днем рождения, моя любимая половинка. Ты — мое счастье и радость, тепло и уют, поддержка и забота. Будь всегда неповторимой и загадочной, открытой для радости и вдохновения. Пусть наша семья всегда остается для тебя источником силы и любви, который мы будем наполнять вместе всю жизнь!

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Дорогая моя, любимая жена, поздравляю тебя с днем рождения! Как хорошо, что моя вторая половинка — это ты. И какой я молодец, что когда-то выбрал именно тебя. Спасибо тебе, что ты ответила мне согласием и подарила мне счастье жить с тобой вместе. Я желаю тебе, чтобы твоя жизнь до краев была наполнена счастьем. А любовь и нежность обещаю дарить тебе лично я. Пусть у тебя всё будет хорошо. И все твои мечты и желания сбудутся, а я тебе помогу в этом.

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