Поздравление с днем рождения жене: душевные пожелания от любящего мужа
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Выберите самое красивоt поздравление жене с днем рождения
Заботиться о жене, дарить ей любовь и осыпать ее комплиментами — ежедневная задача мужа. Но в день ее рождения все должно быть по-особенному.
Праздник супруги должен значительно выделяться в череде других дней и запомниться надолго. Поздравить жену с днём рождения можно подарком, о котором она долго мечтала, или романтическим ужином в ресторане. Это прекрасные решения. Но ничто не сравнится с трогательными пожеланиями жене с днем рождения.
Для такого случая "Телеграф" составил подборку, в которой вы найдете поздравления для любимой жены на любой вкус. Дайте ей понять, что она ваша единственная и неповторимая в свой день рождения и каждый день.
Поздравление с днем рождения любимой жене в стихах
Любимой женщине моей,
Что всех прекрасней и милей,
Спешу озвучить поздравления
В прекрасный день ее рожденья!
На свете нет жены такой,
Любимой, милой, озорной,
Желаю я тебе, родная,
Во всех задумках процветанья!
Я красоты не пожелаю,
Тебе дана она сполна.
Добра и счастья ― точно знаю:
Тот, кто любим, счастлив всегда!
Желаю, чтоб ты оставалась
Такой же любящей женой,
Чтоб все мечты осуществлялись,
И пусть хранит тебя Господь!
Поздравляю дорогая,
С днем рождения тебя!
Ты на свете всех любимей
И прекрасней для меня.
Много счастья я желаю,
Чтобы каждый-каждый день
Радовалась и смеялась
Светом ангельских очей!
Я с гордостью произношу: "Жена"!
Одна лишь ты так сердцу дорога,
С тобой печали, беды нипочем,
И каждый миг душа горит огнем.
Сказать, как я люблю не хватит фраз,
Хочу тебя я видеть каждый раз,
Как только на минутку ты уйдешь,
Или, как ангел ласковый, уснешь.
Хочу, чтоб в день рождения судьба
Была к тебе как никогда мила,
И сказкой жизнь бы сделала твою,
Чтобы со мной жила ты, как в раю!
Всегда будь прежней, милая моя,
Юна, умна, здорова, весела,
Только с тобой я жизнь пройти хочу,
Исполнив твою каждую мечту!
Поздравления с днем рождения для жены своими словами
Солнышко мое. В этот день желаю тебе любви, позитивного настроения и душевного равновесия. Тебя окружают только верные, достойные люди. Мы верим тебе и в тебя. Ты достигаешь всего, что желаешь. Я люблю тебя.
***
Любимая жена, с днем рождения. Оставайся всегда такой же изящной, остроумной и сногсшибательной. Я очень рад, что повстречал тебя. Своим оптимизмом ты заражаешь всех вокруг. Ты лучше всех!
***
Моя единственная, я поздравляю тебя с днём рождения! Ангел мой, жена любимая, ты для меня лучшая женщина на планете, и я очень люблю тебя и восхищаюсь каждым твоим движением. Пусть же твоя грация и очарование только прибавляет тонкие изящные нотки совершенства. Я тебе желаю счастья, светлых эмоций, душевных встреч и незабвенных минуток сладкого удовольствия. Знай, что всегда рядом я — твоя поддержка, защита, опора, и конечно же, рядом твоя крепкая, любящая семья.
***
Любимая моя, хочу, чтобы всегда исполнялись все твои желания, осуществлялись намеченные цели. Пусть на душе всегда будет покой и комфорт. Удачных и светлых дней тебе.
***
С днем рождения, моя любимая половинка. Ты — мое счастье и радость, тепло и уют, поддержка и забота. Будь всегда неповторимой и загадочной, открытой для радости и вдохновения. Пусть наша семья всегда остается для тебя источником силы и любви, который мы будем наполнять вместе всю жизнь!
***
Дорогая моя, любимая жена, поздравляю тебя с днем рождения! Как хорошо, что моя вторая половинка — это ты. И какой я молодец, что когда-то выбрал именно тебя. Спасибо тебе, что ты ответила мне согласием и подарила мне счастье жить с тобой вместе. Я желаю тебе, чтобы твоя жизнь до краев была наполнена счастьем. А любовь и нежность обещаю дарить тебе лично я. Пусть у тебя всё будет хорошо. И все твои мечты и желания сбудутся, а я тебе помогу в этом.
Видеооткрытки жене с днем рождения
Ранее "Телеграф" публиковал открытки, которыми можно поздравить близкого человека с добрым утром.