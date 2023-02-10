Лучшие поздравления с днем рождения для любимой женщины
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Выберите достойное поздравление для своей возлюбленной
Возлюбленная достойна самых прекрасных слов и нескончаемых комплиментов каждый день, но особенно — в день рождения. Любимая женщина будет рада букету цветов, подарку и вниманию, но удивить и порадовать ее еще можно оригинальным и красивым поздравлением.
Пожелания можно выразить своими словами, но можно выбрать для именинницы и стихотворение. "Телеграф" приготовил подборку с прекрасными поздравлениями для любимой женщины.
Поздравление любимой женщине с днем рождения своими словами
Моя дорогая, моя любимая, поздравляю тебя с днём рождения! Пусть на твоём лице всегда сияет искренняя улыбка, пусть в душе живёт радость и доброта, а сердце пусть дышит любовью. Пусть твоя красота будет вечной, а счастье — бесконечным.
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Любимая моя, в твой день хочу пожелать огромного счастья. Знай, что я ежедневно только о тебе и думаю. Ты — радость моей жизни и ты самое лучшее, что есть у меня. Все мои старания, они только для тебя. Все цветы и комплименты — только тебе. Всегда будь такой же красивой, манящей и божественной! С днем рождения!
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Драгоценная моя, поздравляю тебя с днем рождения! Я ценю каждый проведенный с тобой миг. Несмотря на то, что у тебя прибавился еще один год, ты стала еще красивее. Я могу часами беспрерывно смотреть на тебя. В этот чудесный день я желаю тебе здоровья, успеха, вдохновения, терпения и достатка. Пусть близкие любят тебя так же сильно, как я. С днем рождения! Люблю!
***
Любимая, в свой день рождения ты просто сияешь от счастья! Пусть у тебя всегда будет прекрасное настроение! Желаю тебе исполнения всех желаний. Побольше тебе позитива и пусть судьба балует тебя. С днем рождения!
Поздравление любимой женщины с днём рождения в стихах
Как хорошо мне с тобою,
Милой и нежной такою,
Отзывчивой, верной, красивой,
Только с тобою я самый счастливый.
Милая женщина моя,
Прими от всей души поздравления,
Пусть будет много радости и волшебства,
В твой прекрасный день рождения.
С днем рождения, родная,
Женщина любимая моя,
Я от всей души тебе желаю
Счастья, мира, веры и огня.
Будь всегда ты самой первой,
Доброй, чуткой и примерной.
Чтоб как солнышко сияла.
Чтоб тебя не покидала
Разноцветная удача,
Жизнь прожить, совсем не плача.
Чтоб всегда ты улыбалась,
Над проблемами смеялась.
С днем рождения, любимая моя!
Всё сегодня только для тебя.
И букет из этих белых роз –
Символ, что любовь у нас всерьез.
Всё на свете я готов отдать,
Чтоб тебя, родную, баловать,
Чтоб любовь свою тебе дарить,
Сладкие словечки говорить.
Будь здоровой, солнышко, всегда,
И не огорчайся никогда.
И пускай на жизненном пути
Ты встречаешь море доброты.
Знай, что я люблю одну тебя,
И не разлюблю я никогда.
И сегодня снова говорю:
С днем рожденья! Я тебя люблю!
С днем рождения, любимая…
Я с утра тебе шепчу…
Ты моя неповторимая –
Я тебя одну хочу…
Пусть мечты твои сбываются,
Словно сказка, наяву.
Губы нежно улыбаются,
Когда я тебя зову…
Тихо, ласково, по имени…
Как бывает только в снах.
Ты прильни ко мне, любимая,
Все сейчас в твоих руках…!
Ты ягодка моя сладкая,
Кошечка моя гладкая,
Вся ты белая, пушистая,
Но иногда ершистая,
Свои когти выпускаешь,
Не целуешь, а кусаешь,
Но я люблю тебя любую,
Милую, любимую такую,
Обниму тебя покрепче,
Голову склоню на плечи,
Поздравляю с днем рожденья,
Счастье ты мое, и мое терпенье!
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