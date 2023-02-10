Лучшие поздравления с днем рождения для любимой женщины

Выберите достойное поздравление для своей возлюбленной

Возлюбленная достойна самых прекрасных слов и нескончаемых комплиментов каждый день, но особенно — в день рождения. Любимая женщина будет рада букету цветов, подарку и вниманию, но удивить и порадовать ее еще можно оригинальным и красивым поздравлением.

Пожелания можно выразить своими словами, но можно выбрать для именинницы и стихотворение. "Телеграф" приготовил подборку с прекрасными поздравлениями для любимой женщины.

Поздравление любимой женщине с днем рождения своими словами

Моя дорогая, моя любимая, поздравляю тебя с днём рождения! Пусть на твоём лице всегда сияет искренняя улыбка, пусть в душе живёт радость и доброта, а сердце пусть дышит любовью. Пусть твоя красота будет вечной, а счастье — бесконечным.

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Любимая моя, в твой день хочу пожелать огромного счастья. Знай, что я ежедневно только о тебе и думаю. Ты — радость моей жизни и ты самое лучшее, что есть у меня. Все мои старания, они только для тебя. Все цветы и комплименты — только тебе. Всегда будь такой же красивой, манящей и божественной! С днем рождения!

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Драгоценная моя, поздравляю тебя с днем рождения! Я ценю каждый проведенный с тобой миг. Несмотря на то, что у тебя прибавился еще один год, ты стала еще красивее. Я могу часами беспрерывно смотреть на тебя. В этот чудесный день я желаю тебе здоровья, успеха, вдохновения, терпения и достатка. Пусть близкие любят тебя так же сильно, как я. С днем рождения! Люблю!

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Любимая, в свой день рождения ты просто сияешь от счастья! Пусть у тебя всегда будет прекрасное настроение! Желаю тебе исполнения всех желаний. Побольше тебе позитива и пусть судьба балует тебя. С днем рождения!

Поздравление любимой женщины с днём рождения в стихах

Как хорошо мне с тобою, Милой и нежной такою, Отзывчивой, верной, красивой, Только с тобою я самый счастливый. Милая женщина моя, Прими от всей души поздравления, Пусть будет много радости и волшебства, В твой прекрасный день рождения.

С днем рождения, родная, Женщина любимая моя, Я от всей души тебе желаю Счастья, мира, веры и огня. Будь всегда ты самой первой, Доброй, чуткой и примерной. Чтоб как солнышко сияла. Чтоб тебя не покидала Разноцветная удача, Жизнь прожить, совсем не плача. Чтоб всегда ты улыбалась, Над проблемами смеялась.

С днем рождения, любимая моя! Всё сегодня только для тебя. И букет из этих белых роз – Символ, что любовь у нас всерьез. Всё на свете я готов отдать, Чтоб тебя, родную, баловать, Чтоб любовь свою тебе дарить, Сладкие словечки говорить. Будь здоровой, солнышко, всегда, И не огорчайся никогда. И пускай на жизненном пути Ты встречаешь море доброты. Знай, что я люблю одну тебя, И не разлюблю я никогда. И сегодня снова говорю: С днем рожденья! Я тебя люблю!

С днем рождения, любимая… Я с утра тебе шепчу… Ты моя неповторимая – Я тебя одну хочу… Пусть мечты твои сбываются, Словно сказка, наяву. Губы нежно улыбаются, Когда я тебя зову… Тихо, ласково, по имени… Как бывает только в снах. Ты прильни ко мне, любимая, Все сейчас в твоих руках…!

Ты ягодка моя сладкая, Кошечка моя гладкая, Вся ты белая, пушистая, Но иногда ершистая, Свои когти выпускаешь, Не целуешь, а кусаешь, Но я люблю тебя любую, Милую, любимую такую, Обниму тебя покрепче, Голову склоню на плечи, Поздравляю с днем рожденья, Счастье ты мое, и мое терпенье!

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