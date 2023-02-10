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Лучшие поздравления с днем рождения для любимой женщины

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Любимой женщине с днем рождения
Любимой женщине с днем рождения. Фото pexels.com

Выберите достойное поздравление для своей возлюбленной

Возлюбленная достойна самых прекрасных слов и нескончаемых комплиментов каждый день, но особенно — в день рождения. Любимая женщина будет рада букету цветов, подарку и вниманию, но удивить и порадовать ее еще можно оригинальным и красивым поздравлением.

Пожелания можно выразить своими словами, но можно выбрать для именинницы и стихотворение. "Телеграф" приготовил подборку с прекрасными поздравлениями для любимой женщины.

Поздравление любимой женщине с днем рождения своими словами

Моя дорогая, моя любимая, поздравляю тебя с днём рождения! Пусть на твоём лице всегда сияет искренняя улыбка, пусть в душе живёт радость и доброта, а сердце пусть дышит любовью. Пусть твоя красота будет вечной, а счастье — бесконечным.

***

Любимая моя, в твой день хочу пожелать огромного счастья. Знай, что я ежедневно только о тебе и думаю. Ты — радость моей жизни и ты самое лучшее, что есть у меня. Все мои старания, они только для тебя. Все цветы и комплименты — только тебе. Всегда будь такой же красивой, манящей и божественной! С днем рождения!

***

Драгоценная моя, поздравляю тебя с днем рождения! Я ценю каждый проведенный с тобой миг. Несмотря на то, что у тебя прибавился еще один год, ты стала еще красивее. Я могу часами беспрерывно смотреть на тебя. В этот чудесный день я желаю тебе здоровья, успеха, вдохновения, терпения и достатка. Пусть близкие любят тебя так же сильно, как я. С днем рождения! Люблю!

***

Любимая, в свой день рождения ты просто сияешь от счастья! Пусть у тебя всегда будет прекрасное настроение! Желаю тебе исполнения всех желаний. Побольше тебе позитива и пусть судьба балует тебя. С днем рождения!

Поздравление любимой женщины с днём рождения в стихах

Как хорошо мне с тобою,

Милой и нежной такою,

Отзывчивой, верной, красивой,

Только с тобою я самый счастливый.

Милая женщина моя,

Прими от всей души поздравления,

Пусть будет много радости и волшебства,

В твой прекрасный день рождения.

С днем рождения, родная,

Женщина любимая моя,

Я от всей души тебе желаю

Счастья, мира, веры и огня.

Будь всегда ты самой первой,

Доброй, чуткой и примерной.

Чтоб как солнышко сияла.

Чтоб тебя не покидала

Разноцветная удача,

Жизнь прожить, совсем не плача.

Чтоб всегда ты улыбалась,

Над проблемами смеялась.

С днем рождения, любимая моя!

Всё сегодня только для тебя.

И букет из этих белых роз –

Символ, что любовь у нас всерьез.

Всё на свете я готов отдать,

Чтоб тебя, родную, баловать,

Чтоб любовь свою тебе дарить,

Сладкие словечки говорить.

Будь здоровой, солнышко, всегда,

И не огорчайся никогда.

И пускай на жизненном пути

Ты встречаешь море доброты.

Знай, что я люблю одну тебя,

И не разлюблю я никогда.

И сегодня снова говорю:

С днем рожденья! Я тебя люблю!

С днем рождения, любимая…

Я с утра тебе шепчу…

Ты моя неповторимая –

Я тебя одну хочу…

Пусть мечты твои сбываются,

Словно сказка, наяву.

Губы нежно улыбаются,

Когда я тебя зову…

Тихо, ласково, по имени…

Как бывает только в снах.

Ты прильни ко мне, любимая,

Все сейчас в твоих руках…!

Ты ягодка моя сладкая,

Кошечка моя гладкая,

Вся ты белая, пушистая,

Но иногда ершистая,

Свои когти выпускаешь,

Не целуешь, а кусаешь,

Но я люблю тебя любую,

Милую, любимую такую,

Обниму тебя покрепче,

Голову склоню на плечи,

Поздравляю с днем рожденья,

Счастье ты мое, и мое терпенье!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить с днем рождения женщину врача.

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#Поздравления #Пожелания #С Днем рождения