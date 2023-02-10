Найкращі вітання з днем народження для коханої жінки

Виберіть гідне вітання для своєї коханої

Кохана гідна найпрекрасніших слів і нескінченних компліментів щодня, але особливо — у день народження. Жінка буде рада букету квітів, подарунку та увазі, але здивувати та порадувати її ще можна оригінальним та красивим привітанням.

Побажання можна висловити своїми словами, але й можна вибрати для іменинниці вірш. "Телеграф" приготував добірку із чудовими привітаннями для коханої жінки.

Привітання коханій жінці з днем народження своїми словами

Моя люба, моя кохана, вітаю тебе з днем народження! Нехай на твоєму обличчі завжди сяє щира усмішка, нехай у душі живе радість та доброта, а серце нехай дихає любов’ю. Нехай твоя краса буде вічною, а щастя — нескінченним.

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Люба моя, у твій день хочу побажати величезного щастя. Знай, що я щодня тільки про тебе й думаю. Ти радість мого життя і ти найкраще, що є в мене. Усі мої старання, вони лише для тебе. Усі квіти та компліменти – тільки тобі. Завжди будь такою ж красивою, привабливою і божественною! З днем народження!

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Дорога моя, вітаю тебе з днем народження! Я ціную кожну проведену з тобою мить. Попри те, що в тебе додався ще один рік, ти стала ще гарнішою. Я можу годинами дивитися на тебе безперервно. Цього чудового дня я бажаю тобі здоров’я, успіху, натхнення, терпіння та достатку. Нехай близькі люблять тебе так само сильно, як я. З днем народження! Кохаю!

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Кохана, у свій день народження ти просто сяєш від щастя! Нехай у тебе завжди буде чудовий настрій! Бажаю тобі здійснення всіх бажань. Більше тобі позитиву і нехай доля балує тебе. З днем народження!

Привітання коханій жінці з днем народження у віршах

Усе, що може дати світ: Пташиний спів, троянди цвіт, Ясного неба височінь, Безодні моря глибочінь, Натхнення вітру, блиск зірок, Небесну усмішку хмарок, Дива усі й дари любі, Й моя любов – лише тобі!

Прекрасна ти, неначе квітка! Нехай в житті все буде чітко. Щоб мрії досягла, бажаю, Із днем народження вітаю. Хай в тебе буде щастя й доля, Здоров’я й грошиків доволі, Надійні друзі і коханий, Життя солодше марципанів!

З днем народження, кохана, Світле сонечко моє. Я щасливий, моя рідна, Що в житті ти в мене є. Я бажаю тобі миру І гармонії в душі. Хай проллються над тобою Щастя проливні дощі.

Кохана, з днем народження вітаю! Ти – моє сонце, радість і весна. Бажаю, що завжди була здорова, Усміхнена, весела й чарівна. Хай кожен день на казку буде схожий, Для тебе – що бажаєш, я зроблю. Моя цариця ти вельмишановна, Без тями, рідна, я тебе люблю!

Із днем народження, кохана! Я дякую, що ти у мене є. Бажаю тобі радості багато, У серці хай добро цвіте. Вітаю тебе, найрідніша, Моя кохана й дорога. Запам’ятай, ти в мене найніжніша, Бо ти дружина і душа моя.

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