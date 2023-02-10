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Найкращі вітання з днем народження для коханої жінки

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Коханій жінці з днем народження
Коханій жінці з днем народження. Фото pexels.com

Виберіть гідне вітання для своєї коханої

Кохана гідна найпрекрасніших слів і нескінченних компліментів щодня, але особливо — у день народження. Жінка буде рада букету квітів, подарунку та увазі, але здивувати та порадувати її ще можна оригінальним та красивим привітанням.

Побажання можна висловити своїми словами, але й можна вибрати для іменинниці вірш. "Телеграф" приготував добірку із чудовими привітаннями для коханої жінки.

Привітання коханій жінці з днем народження своїми словами

Моя люба, моя кохана, вітаю тебе з днем народження! Нехай на твоєму обличчі завжди сяє щира усмішка, нехай у душі живе радість та доброта, а серце нехай дихає любов’ю. Нехай твоя краса буде вічною, а щастя — нескінченним.

***

Люба моя, у твій день хочу побажати величезного щастя. Знай, що я щодня тільки про тебе й думаю. Ти радість мого життя і ти найкраще, що є в мене. Усі мої старання, вони лише для тебе. Усі квіти та компліменти – тільки тобі. Завжди будь такою ж красивою, привабливою і божественною! З днем народження!

***

Дорога моя, вітаю тебе з днем народження! Я ціную кожну проведену з тобою мить. Попри те, що в тебе додався ще один рік, ти стала ще гарнішою. Я можу годинами дивитися на тебе безперервно. Цього чудового дня я бажаю тобі здоров’я, успіху, натхнення, терпіння та достатку. Нехай близькі люблять тебе так само сильно, як я. З днем народження! Кохаю!

***

Кохана, у свій день народження ти просто сяєш від щастя! Нехай у тебе завжди буде чудовий настрій! Бажаю тобі здійснення всіх бажань. Більше тобі позитиву і нехай доля балує тебе. З днем народження!

Привітання коханій жінці з днем народження у віршах

Усе, що може дати світ:

Пташиний спів, троянди цвіт,

Ясного неба височінь,

Безодні моря глибочінь,

Натхнення вітру, блиск зірок,

Небесну усмішку хмарок,

Дива усі й дари любі,

Й моя любов – лише тобі!

Прекрасна ти, неначе квітка!

Нехай в житті все буде чітко.

Щоб мрії досягла, бажаю,

Із днем народження вітаю.

Хай в тебе буде щастя й доля,

Здоров’я й грошиків доволі,

Надійні друзі і коханий,

Життя солодше марципанів!

З днем народження, кохана,

Світле сонечко моє.

Я щасливий, моя рідна,

Що в житті ти в мене є.

Я бажаю тобі миру

І гармонії в душі.

Хай проллються над тобою

Щастя проливні дощі.

Кохана, з днем народження вітаю!

Ти – моє сонце, радість і весна.

Бажаю, що завжди була здорова,

Усміхнена, весела й чарівна.

Хай кожен день на казку буде схожий,

Для тебе – що бажаєш, я зроблю.

Моя цариця ти вельмишановна,

Без тями, рідна, я тебе люблю!

Із днем народження, кохана!

Я дякую, що ти у мене є.

Бажаю тобі радості багато,

У серці хай добро цвіте.

Вітаю тебе, найрідніша,

Моя кохана й дорога.

Запам’ятай, ти в мене найніжніша,

Бо ти дружина і душа моя.

Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати із днем народження лікарку.

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#Поздоровлення #Побажання #З Днем народження