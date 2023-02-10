Найкращі вітання з днем народження для коханої жінки
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Виберіть гідне вітання для своєї коханої
Кохана гідна найпрекрасніших слів і нескінченних компліментів щодня, але особливо — у день народження. Жінка буде рада букету квітів, подарунку та увазі, але здивувати та порадувати її ще можна оригінальним та красивим привітанням.
Побажання можна висловити своїми словами, але й можна вибрати для іменинниці вірш. "Телеграф" приготував добірку із чудовими привітаннями для коханої жінки.
Привітання коханій жінці з днем народження своїми словами
Моя люба, моя кохана, вітаю тебе з днем народження! Нехай на твоєму обличчі завжди сяє щира усмішка, нехай у душі живе радість та доброта, а серце нехай дихає любов’ю. Нехай твоя краса буде вічною, а щастя — нескінченним.
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Люба моя, у твій день хочу побажати величезного щастя. Знай, що я щодня тільки про тебе й думаю. Ти радість мого життя і ти найкраще, що є в мене. Усі мої старання, вони лише для тебе. Усі квіти та компліменти – тільки тобі. Завжди будь такою ж красивою, привабливою і божественною! З днем народження!
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Дорога моя, вітаю тебе з днем народження! Я ціную кожну проведену з тобою мить. Попри те, що в тебе додався ще один рік, ти стала ще гарнішою. Я можу годинами дивитися на тебе безперервно. Цього чудового дня я бажаю тобі здоров’я, успіху, натхнення, терпіння та достатку. Нехай близькі люблять тебе так само сильно, як я. З днем народження! Кохаю!
***
Кохана, у свій день народження ти просто сяєш від щастя! Нехай у тебе завжди буде чудовий настрій! Бажаю тобі здійснення всіх бажань. Більше тобі позитиву і нехай доля балує тебе. З днем народження!
Привітання коханій жінці з днем народження у віршах
Усе, що може дати світ:
Пташиний спів, троянди цвіт,
Ясного неба височінь,
Безодні моря глибочінь,
Натхнення вітру, блиск зірок,
Небесну усмішку хмарок,
Дива усі й дари любі,
Й моя любов – лише тобі!
Прекрасна ти, неначе квітка!
Нехай в житті все буде чітко.
Щоб мрії досягла, бажаю,
Із днем народження вітаю.
Хай в тебе буде щастя й доля,
Здоров’я й грошиків доволі,
Надійні друзі і коханий,
Життя солодше марципанів!
З днем народження, кохана,
Світле сонечко моє.
Я щасливий, моя рідна,
Що в житті ти в мене є.
Я бажаю тобі миру
І гармонії в душі.
Хай проллються над тобою
Щастя проливні дощі.
Кохана, з днем народження вітаю!
Ти – моє сонце, радість і весна.
Бажаю, що завжди була здорова,
Усміхнена, весела й чарівна.
Хай кожен день на казку буде схожий,
Для тебе – що бажаєш, я зроблю.
Моя цариця ти вельмишановна,
Без тями, рідна, я тебе люблю!
Із днем народження, кохана!
Я дякую, що ти у мене є.
Бажаю тобі радості багато,
У серці хай добро цвіте.
Вітаю тебе, найрідніша,
Моя кохана й дорога.
Запам’ятай, ти в мене найніжніша,
Бо ти дружина і душа моя.
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