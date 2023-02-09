Вітання з днем народження для лікарки: душевні побажання

Виберіть для лікарки тепле вітання з днем народження

Напевно, у кожного в житті виникає момент, коли потрібно привітати з днем народження лікарку. Крім традиційних побажань всіляких благ хочеться подякувати їй за професіоналізм, за порятунок життів.

Якщо ви знаходитесь у пошуках красивого привітання з днем народження жінки лікаря, то знайти його можна у цій добірці. "Телеграф" зібрав побажання, які допоможуть висловити ваші добрі наміри, подяку та подарувати іменинниці гарний настрій.

З днем народження лікарю

Вітаємо з днем народження нашого чудового доктора! Ви зцілюєте нас не тільки таблетками, а й своїм теплим ставленням, добрими словами підтримки та посмішкою. Бажаємо, щоб ви самі не хворіли, щоб усе погане проходило повз вас. Нехай ваше життя буде наповнене лише радісними моментами, а ще любов’ю та обов’язково щастям.

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Вітаю з вашим днем! Бажаю пацієнтів слухняних та неодмінно вдячних. Бажаю, щоб вистачало сил усіх довкола лікувати. Гідної зарплати за вашу діяльність! Нехай серце ваше добре буде й надалі наповнене радістю та любов’ю. Нехай ваші близькі завжди будуть поруч і дарують вам тільки позитивні моменти. А на роботі нехай вас цінують та дорожать вами. З днем народження!

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Хочу привітати улюблену лікарку з днем народження! Бажаю, щоб ви та ваші близькі були здорові та щасливі. Щоб на душі було спокійно, щоби над вами завжди було мирне небо! Звісно ж бажаю вам успіхів у професійній діяльності. Залишайтеся такою ж енергійною, красивою та мудрою, професіоналом своєї справи. З днем народження!

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Вітаю з днем народження справжню королеву медицини! Бажаю тямовитих та адекватних пацієнтів. Бажаю і самій не хворіти. Вам це ні до чого. Нехай вас супроводжує успіх у всьому. Достойних колег, вірних друзів та всього найпрекраснішого, що є у цьому житті.

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Вітаю найчудовішу лікарку на світі! Ви врятували так багато життів! Бажаю, щоб вам вистачало сил не тільки лікувати пацієнтів, а й встигати стежити за своїм здоров’ям. Щастя вам нескінченного, впевненості у завтрашньому дні та успіхів у роботі. З днем народження!

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Дозвольте привітати вас із днем народження та побажати здоров’я. У цьому питанні ви краще всіх розбираєтесь. Бажаємо, щоб усі пацієнти згадували про вас добрим словом та з посмішкою. Успіхів у медицині, великої зарплати, щастя без перешкод, кохання та тепла!

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Вітаю з днем народження! Бажаю, щоби все добро, яке ви робите своїм пацієнтам, поверталося до вас у подвійному розмірі. Бажаю не втрачати самовладання та спокою навіть в екстрених ситуаціях. Щастя вам, гідної винагороди за вашу діяльність. З днем народження! Дякуємо за те, що ви робите для своїх хворих та їхніх сімей.

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