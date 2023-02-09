Поздравления с днем рождения врачу: душевные пожелания

Выберите для доктора теплое поздравление с днем рождения

Наверное у каждого в жизни возникает момент, когда нужно поздравить с днем рождения врача. Кроме традиционных пожеланий всевозможных благ хочется поблагодарить доктора за ее профессионализм, за спасение жизней.

Если вы находитесь в поисках красивого поздравления с днем рождения врачу женщине, то найти его можно в этой подборке. "Телеграф" собрал пожелания, которые помогут выразить ваши добрые намерения, благодарность и подарить имениннице хорошее настроение.

С днем рождения женщине врачу

Поздравляем с днем рождения чудесного нашего доктора! Вы исцеляете нас не только таблетками, но и своим теплым отношением, добрыми словами поддержки и улыбкой. Желаем, чтобы вы сами не болели, чтобы все плохое проходило мимо вас. Пусть ваша жизнь будет наполнена только радостными моментами, а еще любовью и обязательно счастьем.

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Поздравляю с вашим днем! Желаю пациентов послушных и непременно благодарных. Желаю, чтобы хватало сил всех вокруг лечить. Достойной зарплаты за вашу деятельность! Пусть сердце ваше доброе будет и дальше наполнено радостью и любовью. Пусть ваши близкие будут всегда рядом и дарят вам только позитивные моменты. А на работе пусть вас ценят и дорожат вами. С днем рождения!

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Хочу поздравить любимого врача с днем рождения! Желаю, чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы. Чтобы на душе было спокойно, чтобы над вами всегда было мирное небо! Конечно же желаю вам успехов в профессиональной деятельности. Оставайтесь такой же энергичной, красивой и мудрой, профессионалом своего дела. С днем рождения!

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Поздравляю с днем рождения настоящую королеву медицины! Желаю понимающих и адекватных пациентов. Желаю и самой не болеть. Вам это ни к чему. Пусть вас сопровождает удача во всем. Достойных коллег, верных друзей и всего самого прекрасного, что есть в этой жизни.

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Поздравляю самого чудесного доктора на свете! Вы спасли так много жизней! Желаю, чтобы хватало сил не только лечить пациентов, но и успевать следить за своим здоровьем. Счастья вам бесконечного, уверенности в завтрашнем дне и успехов в работе. С днем рождения!

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Разрешите поздравить вас с днем рождения и пожелать здоровья. В этом вопросе вы как никто знаете толк. Желаем, чтобы все пациенты вспоминали о вас добрым словом и с улыбкой. Успехов в медицине, большой зарплаты, счастья без помех, любви и тепла!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы все добро, которое вы делаете своим пациентам, возвращалось к вам в двойном размере. Желаю не терять самообладания и спокойствия даже в экстренных ситуациях. Счастья вам, достойного вознаграждения за вашу деятельность. С днем рождения! Благодарим за то, то вы делаете для своих больных и их семей.

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