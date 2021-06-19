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С Днем медика! Красивые открытки и поздравления с праздником

С Днем медика! Красивые открытки и поздравления с праздником
Обновлено 15:18 Сегодня Телеграф

В третье воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают все медицинские работники - День медика. В этот все представители столь важной профессии: от врачей, до сестер-хозяек принимают поздравления и подарки с праздником.

В 2021 году День медицинского работника в Украине выпадает на 20 июня.

День медика в Украине был установлен по Указу Президента Украины Леонида Кравчука в июне 1994 года, чтобы отметить работников учреждений здравоохранения Украины. 

Как правило, в этой дате приурочены различные торжественные собрания, выставки, семинары и другие мероприятия в честь медиков, а представители профессии получают подарки и поздравления в свой адрес.

"Телеграф" собрал в этом материале красивые поздравительные открытки и картинки с Днем медика на русском и украинском языке:

Также, "Телеграф" напоминает, что на 20 июня припадает и Троица.  Этот день также называют "Зеленые святки". Главные традиции и что нельзя делать в этот праздник - читайте в нашем материале.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, Поздравления, Картинки, Открытки, День медика.
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