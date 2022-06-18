День отца 2022: трогательные поздравления с праздником в картинках и открытках

Этот праздник был основан по инициативе американки Соноры Додд.

Ежегодно в третье воскресенье июня во многих странах мира принято отмечать День отца. В 2022 году праздник выпадает на 19 июня. Отметим, что для Украины это очень молодой праздник, который в этом году будет отмечаться всего лишь в 4-й раз.

В этот день принято поздравлять своих пап, дарить им подарки, благодарить за любовь и заботу. Поэтому обязательно поздравьте своего отца. Если вы не можете сделать это лично, то можно отправить ему красивую картинку или добрый стих с благодарностями.

В честь праздника "Телеграф" собрал прикольные открытки и картинки с Днем отца, которые порадуют и поднимут настроение родным людям.

Поздравления с Днем отца 2022: картинки и открытки

Короткие поздравления с Днем отца 2022

Поздравляю тебя с днём отца, хочу пожелать тебе здоровья и счастья. Пусть дети радуют тебя, и что бы ты гордился ими, будь им верным другом и в ответ получи от них любовь, преданность и взаимопонимание!

В День отца тебе желаю Радости, любви, добра, Чтоб здоровье и удача Были бы с тобой всегда, Пусть детишки будут рядом, Дарят ласку и тепло, А проблемы и печали Пусть уходят далеко!

Поздравляю с особенным праздником — Днем отца! Быть отцом это и сложно, и радостно, но в любом случае, это — счастье! Береги и цени свой статус. Желаю много сил, средств и терпения для исполнения такой почетной роли!

Любимый папа! Поздравляю Тебя сегодня с Днем отца! Здоровья я тебе желаю, Чтобы ты весел был всегда! Чтобы печали и невзгоды Все обходили стороной! И чтоб всегда была погода Прекрасной, солнечной такой!

Папа, поздравляю с твоим днем! Пусть жизнь будет радостна и интересна. Пусть здоровье будет крепким, а дух сильным. Пусть цели исполняются, пусть семья оберегает и ценит.

Поздравляю с Днём отца! Пусть мечты исполнятся, Будет радость без конца, Жизнь теплом наполнится. Будет счастлива семья, И любовь лишь множится, Пусть поёт душа твоя, И пускай всё сложится!

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