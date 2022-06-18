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День отца 2022: трогательные поздравления с праздником в картинках и открытках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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День отца в Украине отмечается лишь с 2019 года
День отца в Украине отмечается лишь с 2019 года

Этот праздник был основан по инициативе американки Соноры Додд.

Ежегодно в третье воскресенье июня во многих странах мира принято отмечать День отца. В 2022 году праздник выпадает на 19 июня. Отметим, что для Украины это очень молодой праздник, который в этом году будет отмечаться всего лишь в 4-й раз.

В этот день принято поздравлять своих пап, дарить им подарки, благодарить за любовь и заботу. Поэтому обязательно поздравьте своего отца. Если вы не можете сделать это лично, то можно отправить ему красивую картинку или добрый стих с благодарностями.

В честь праздника "Телеграф" собрал прикольные открытки и картинки с Днем отца, которые порадуют и поднимут настроение родным людям.

Поздравления с Днем отца 2022: картинки и открытки

Поздравления с Днем отца 2022
Поздравления с Днем отца 2022
Поздравления с Днем отца 2022
Поздравления с Днем отца 2022
Поздравления с Днем отца 2022

Короткие поздравления с Днем отца 2022

Поздравляю тебя с днём отца, хочу пожелать тебе здоровья и счастья. Пусть дети радуют тебя, и что бы ты гордился ими, будь им верным другом и в ответ получи от них любовь, преданность и взаимопонимание!

В День отца тебе желаю

Радости, любви, добра,

Чтоб здоровье и удача

Были бы с тобой всегда,

Пусть детишки будут рядом,

Дарят ласку и тепло,

А проблемы и печали

Пусть уходят далеко!

Поздравляю с особенным праздником — Днем отца! Быть отцом это и сложно, и радостно, но в любом случае, это — счастье! Береги и цени свой статус. Желаю много сил, средств и терпения для исполнения такой почетной роли!

Любимый папа! Поздравляю

Тебя сегодня с Днем отца!

Здоровья я тебе желаю,

Чтобы ты весел был всегда!

Чтобы печали и невзгоды

Все обходили стороной!

И чтоб всегда была погода

Прекрасной, солнечной такой!

Папа, поздравляю с твоим днем! Пусть жизнь будет радостна и интересна. Пусть здоровье будет крепким, а дух сильным. Пусть цели исполняются, пусть семья оберегает и ценит.

Поздравляю с Днём отца!

Пусть мечты исполнятся,

Будет радость без конца,

Жизнь теплом наполнится.

Будет счастлива семья,

И любовь лишь множится,

Пусть поёт душа твоя,

И пускай всё сложится!

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие церковные праздники отмечаются в июне 2022 года.

Теги:
#Поздравления #День отца