День отца 2022: трогательные поздравления с праздником в картинках и открытках
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Этот праздник был основан по инициативе американки Соноры Додд.
Ежегодно в третье воскресенье июня во многих странах мира принято отмечать День отца. В 2022 году праздник выпадает на 19 июня. Отметим, что для Украины это очень молодой праздник, который в этом году будет отмечаться всего лишь в 4-й раз.
В этот день принято поздравлять своих пап, дарить им подарки, благодарить за любовь и заботу. Поэтому обязательно поздравьте своего отца. Если вы не можете сделать это лично, то можно отправить ему красивую картинку или добрый стих с благодарностями.
В честь праздника "Телеграф" собрал прикольные открытки и картинки с Днем отца, которые порадуют и поднимут настроение родным людям.
Поздравления с Днем отца 2022: картинки и открытки
Короткие поздравления с Днем отца 2022
Поздравляю тебя с днём отца, хочу пожелать тебе здоровья и счастья. Пусть дети радуют тебя, и что бы ты гордился ими, будь им верным другом и в ответ получи от них любовь, преданность и взаимопонимание!
В День отца тебе желаю
Радости, любви, добра,
Чтоб здоровье и удача
Были бы с тобой всегда,
Пусть детишки будут рядом,
Дарят ласку и тепло,
А проблемы и печали
Пусть уходят далеко!
Поздравляю с особенным праздником — Днем отца! Быть отцом это и сложно, и радостно, но в любом случае, это — счастье! Береги и цени свой статус. Желаю много сил, средств и терпения для исполнения такой почетной роли!
Любимый папа! Поздравляю
Тебя сегодня с Днем отца!
Здоровья я тебе желаю,
Чтобы ты весел был всегда!
Чтобы печали и невзгоды
Все обходили стороной!
И чтоб всегда была погода
Прекрасной, солнечной такой!
Папа, поздравляю с твоим днем! Пусть жизнь будет радостна и интересна. Пусть здоровье будет крепким, а дух сильным. Пусть цели исполняются, пусть семья оберегает и ценит.
Поздравляю с Днём отца!
Пусть мечты исполнятся,
Будет радость без конца,
Жизнь теплом наполнится.
Будет счастлива семья,
И любовь лишь множится,
Пусть поёт душа твоя,
И пускай всё сложится!
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