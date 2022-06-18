День батька 2022: зворушливі привітання зі святом у картинках та листівках

Це свято було започатковано з ініціативи американки Сонори Додд.

Щороку третьої неділі червня в багатьох країнах світу заведено відзначати День батька. 2022 року свято випадає на 19 червня. Зазначимо, що для України це дуже молоде свято, яке цього року відзначатиметься лише вчетверте.

Цього дня заведено вітати своїх тат, дарувати їм подарунки, дякувати за кохання та турботу. Тож обов’язково привітайте свого батька. Якщо ви не можете зробити це особисто, то можна надіслати йому гарну картинку або добрий вірш із подяками.

На честь свята "Телеграф" зібрав прикольні листівки та картинки з Днем батька, які порадують та піднімуть настрій рідним людям.

Привітання з Днем батька 2022: картинки та листівки

Короткі привітання з Днем батька 2022

Тато, зі святом тебе! Ти подарував мені життя, допоміг стати тим, хто я є зараз. Я шалено радію, що саме тебе вибрав Бог для цієї місії. Я хочу, щоб ти завжди був поруч, посміхався і випромінював ту ж енергію, яка поглинає своїм позитивом.

Нехай буде радісним настрій, Здоров’ячко – на всі сто! Мчить до успіхів доля, як круте спортивне авто! Таточку, вітаємо з Днем батька!

Вітаю з Днем батька і від душі бажаю для своєї дитини бути справжнім героєм, з кожним днем наповнювати життя чада веселими жартами, кумедними історіями, цікавими захопленнями та спільними прогулянками. Бажаю, щоб батько був справжньою гордістю для свого дитя і навпаки!

Любий тату, здоров'я міцного, Вірних друзів, та затишку вдома. Обіймаємо, таточку, любий, Хай щастить тобі завжди та всюди!

Дорогий татусю, спасибі тобі за тепло, турботу і любов, які ти проявляєш кожен день. Щиро сподіваюся, що ти відчуваєш, наскільки ти дорогий мені. Ти ж – найкращий тато в світі! І я від щирого серця бажаю тобі залишатися таким завжди!

На дворі батьківське свято, Татів день щемить серця, Бог подарує щастя багато, І зітре всі зморшки з лиця! Щоб все було в порядку, Біди танули, як дим, Була пишною життєва грядка, Був ти вічно молодим!

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