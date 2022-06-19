З Днем медика 2022! Найкращі листівки та картинки до професійного свята

Цього року День медичного працівника в Україні відзначають 19 червня

Щорічно у третю неділю червня, окрім теплого сімейного свята Дня батька, в Україні та в низці інших країн світу відзначається професійне свято — День медика. 2022 року цей день випав на неділю, 19 червня.

Свято було встановлено президентом України Леонідом Кравчуком у 1994 році, коли ним було підписано відповідний Указ від 3 червня "на підтримку ініціативи працівників закладів охорони здоров’я України".

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У День медика відзначають тяжку працю всіх працівників охорони здоров’я, від яких залежать людські життя. Особливо в період пандемії коронавірусу та війни, коли вони практично ризикують своїм життям.

"Телеграф" зібрав для вас найкращі привітання з Днем медичного працівника у гарних листівках та картинках.

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